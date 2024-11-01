康芮襲台／昇空車+吊臂車！台電日夜搶修　嘉義7077戶仍停電

▲嘉義縣、市今日累計停電戶數達37,026戶，出動全數昇空車、吊臂車等機具進行救援。截至今(1)日上午8點，仍有7,077戶停電。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

康芮肆虐嘉義，挾帶狂風驟雨，因樹木傾倒及碰觸，致電線斷落等電力設施受損，陸續傳出災情，昨(10/31)日下午隨著強勁的西南氣流侵襲東石、布袋沿海多處線路再次出現斷線，進一步加劇了沿海及山區的停電狀況。

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台電嘉義區處表示，嘉義縣、市今日累計停電戶數達37,026戶，已動員大量人力投入搶修，並出動全數昇空車、吊臂車等機具進行救援。截至今(1)日上午8點，仍有7,077戶停電，主要集中在東石、六腳、番路、義竹、布袋、朴子及竹崎等地區，台電正積極搶修。

本次颱風因地形環流影響，嘉義沿海地區一度出現高達15級的強風，導致多條高壓饋線跳脫。昨(10/31)日下午，隨著西南氣流的引入，風勢加劇並造成更多線路斷落，使搶修工作面臨更大挑戰。儘管天候嚴峻，搶修人員依然夜以繼日、不懼艱險地投入災區搶修工作，以期儘快恢復供電。

嘉義區處感謝對於在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的民意代表們，但由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線→低壓線→接戶線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有的民眾耐心等候，多多體諒!