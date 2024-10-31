嘉義累積停電戶數2.2萬　台電積極搶修！5978戶仍無電

▲▼ 強颱「康芮」造成嘉義地區累積曾停電戶數達22,095戶，尚餘5,978戶停電中，台電嘉義區處積極搶修 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

強颱康芮肆虐嘉義，導致沿海及山區多處停電。台電嘉義區處表示，嘉義縣、市今日累計停電戶數達22,095戶，已動員大量人力投入搶修，並出動全數昇空車、吊臂車等機具進行救援。截至下午6點，仍有5,978戶停電，主要集中在東石、布袋、義竹及中埔等地區，台電正積極搶修。

康芮颱風帶來的強風，嘉義沿海地區最大風力達到15級，導致多條高壓饋線跳脫，並引發多處高低壓斷線和設備跳脫等事故。上午強風吹襲期間，搶修人員在現場站立困難，影響了修復進度。下午隨著西南氣流的引入，又出現多處線路斷線情況。搶修人員目前仍持續進行修復作業，盼用戶耐心等待，並給予支持與鼓勵。

本次風災為增進搶修效率，台電嘉義區處與嘉義縣、市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向嘉義縣市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，也蒙嘉義縣市政府各級單位第一時間處理，因此加快復電速度。

嘉義區處感謝對於在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的民意代表們，但由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線→低壓線→接戶線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有的民眾耐心等候，多多體諒。