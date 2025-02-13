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碎屍魔狠殺3女！打撈7天屍骨、頭顱未獲　高大成曝可能原因

▲▼高雄碎屍案4關鍵待拼湊！高大成：重建現場「嚇一嚇」可能有用。（圖／記者許權毅攝）

▲▼高雄碎屍案，法醫高大成說明。（圖／記者許權毅攝）

記者唐詠絮／台中報導

高雄碎屍魔張介宗涉嫌將3名婦人殺害分屍，經過警方連日來持續打撈，在亞灣區撈獲林婦的肚臍後，今（13）日上午又在港區25號碼頭海面打撈到一塊皮膚組織及疑似人體組織，已緊急送往相關單位進行鑑定、但死者頭顱及骨頭都未尋獲，法醫高大成認為，財殺可能性大，丟入垃圾車可能性不高，有可能已遭打包沉入河底。

▲高雄碎屍案，警方持續打撈屍塊中。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲高雄碎屍案，警方持續打撈屍塊中。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

高雄警方今日針對分屍案說明最新偵辦進度，目前在第五船渠共計撈獲37塊人體組織，其中有35塊是林姓婦人的殘骸，包括左手掌、右手掌、左腳掌、右腳掌、臟器等，而日前民眾尋獲的疑似人體組織，也證實為林姓婦人的肚臍。

事件爆發至今已經長達7天，仍找不到頭顱及屍骨，知名法醫高大成認為動機應該是財殺，仇是比較不可能，屍塊丟到水裡的話會把皮膚跟肉分開，看起來就像剝皮。

▲▼冷血碎屍魔正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲冷血碎屍魔正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於張男將遺體剁碎棄置於前鎮運河內，至今尚未找到頭顱及屍骨，其犯案手法極其殘忍，高大成表示，骨頭比較不容易轉動，頭部是屬於圓形體積較大，丟入垃圾車可能性不高，前鎮河是屬活水，包裹會隨水漂流，跟著沉入河底或是流入下游都有可能。

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,專案小組10日持續於前鎮運河打撈搜索。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄碎屍專案小組10日持續於前鎮運河打撈搜索。（圖／記者陳宏瑞攝）

高大成認為，如果下場大雨，或許也會讓頭顱「出土」，另一方面，如果是丟進河中，即使綁著磚塊沈入水中，頭顱不會分解，仔細找，還是可以找得到。

高大成最後提到，張介宗是更生人，因假釋才出來，被社會邊緣化，呈現反社會人格特性，卻演變成社會一顆不定時炸彈。

▲▼ 高雄碎屍魔住所 。（圖／記者吳世龍攝）

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