　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

碎屍魔挖出肚臍動機曝！一手法對死者下降頭　還剔光頭為自己解運

▲▼冷血碎屍魔正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲冷血碎屍魔正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者唐詠絮／高雄報導

高雄73歲男子張介宗冷血碎屍連續殺3女，繼10日打撈到張婦的頭皮後，又在旅運中心打撈到林姓婦人的肚臍，民俗專家廖大乙對此表示，挖肚臍明顯就是為「財」、取頭皮就是怕陰魂不散、再自己剃光頭撇除厄運、顯見張男怕自己的犯行見光死，為死者下降頭，恐怖惡行已「走火入魔」。

▲專案小組10日持續於前鎮運河撈到一塊人體組織，為張婦的頭皮。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲專案小組10日持續於前鎮運河撈到一塊人體組織，為張婦的頭皮。（圖／記者陳宏瑞攝）

張介宗在住家殘忍殺害71歲林婦、74歲張婦與75歲黃姓大嫂，警方在犯案現場找到的剪刀及類似牛排刀的鋸齒尖刀上，發現死者DNA生物跡證，確認兩者是用來切割或行兇用的工具。

目前警方在第五船渠共計撈獲37塊人體組織，其中有35塊是林姓婦人的殘骸，包括左手掌、右手掌、左腳掌、右腳掌、臟器等，10日打撈到的一小塊人體組織也是張婦的頭皮，而日前民眾尋獲的疑似人體組織，也證實為林姓婦人的肚臍；黃姓大嫂的遺骸至今未尋獲。

▲民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）

▲民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）

針對此案，廖大乙罕見下重話表示，兇嫌已經走火入魔，碎屍行為泯滅人性，他直指是為了「財」引殺機，對死者下降頭，才會將林婦肚臍挖掉；還將張婦的頭皮割掉，最主要就是要割掉死者三千煩惱絲，以免對方死後有怨氣陰魂不散；兇嫌將自己的頭髮剃光，種種惡行都是希望殺人後能招來好運。

由於黃姓大嫂的遺骸至今未尋獲，廖大乙建議警方能向隍王爺、陰陽公、包公等宮廟祈求、案情一定能早日水落水出，讓死者沉冤得雪。

▲▼ 高雄碎屍魔住所 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄碎屍魔住所 。（圖／記者吳世龍攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／碎屍魔親弟逃2年！今狼狽落網
監督新光三越工程！23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」
快訊／新光三越氣爆釀30死傷　中市府開鍘：無限期停業至結果出
快訊／長期致力推廣藥膳　藥學系教授楊玲玲辭世享壽79歲
新光三越氣爆高層至醫院探望傷者　罹難者各提供100萬元
新光三越氣爆！欣中曝「3天前已封塞管路」：初步排除與天然氣有
快訊／台中新光三越氣爆4死　中市府：開罰30萬+全面封館勘查
救護車視角曝！值勤結束遇新光三越氣爆
超詭異！新光三越11樓美食街才改裝就出事　2天前就拆錶沒瓦斯
快訊／陳怡君涉貪　法官裁定100萬交保+3限
牛排刀割臉斷筋「片肉」　碎屍魔兇器大剌剌放家裡
新光三越12樓外牆「破洞又凸出」照片曝！　結構技師勘查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／碎屍魔親弟通緝逃2年！兄變態殺人害他成焦點　今狼狽落網

監督新光三越工程！23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

2歲澳門女童救回來了！新光三越氣爆釀4死　「最新傷亡名單」出爐

回訊息太慢！老婆「小魚兒」生氣了　男衝銀行匯錢哄她險被詐

快訊／新光三越氣爆釀30死傷　中市府開鍘：無限期停業至結果出爐

搭機菸癮發作躲廁所抽電子菸「警報器狂響」　長髮女菸槍慘了

碎屍魔挖出肚臍動機曝！一手法對死者下降頭　還剔光頭為自己解運

新光三越捐氣爆罹難者各100萬元　高層至醫院探望傷者

帶斧頭衝燒烤店嗆聲反被刺死　老闆防衛過當...國民法官判他6年

新光三越氣爆！欣中曝「3天前已封塞管路」：初步排除與天然氣有關

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【可愛迷你鴨】唐老鴨見到寶寶超開心上前大抱抱！

快訊／碎屍魔親弟通緝逃2年！兄變態殺人害他成焦點　今狼狽落網

監督新光三越工程！23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

2歲澳門女童救回來了！新光三越氣爆釀4死　「最新傷亡名單」出爐

回訊息太慢！老婆「小魚兒」生氣了　男衝銀行匯錢哄她險被詐

快訊／新光三越氣爆釀30死傷　中市府開鍘：無限期停業至結果出爐

搭機菸癮發作躲廁所抽電子菸「警報器狂響」　長髮女菸槍慘了

碎屍魔挖出肚臍動機曝！一手法對死者下降頭　還剔光頭為自己解運

新光三越捐氣爆罹難者各100萬元　高層至醫院探望傷者

帶斧頭衝燒烤店嗆聲反被刺死　老闆防衛過當...國民法官判他6年

新光三越氣爆！欣中曝「3天前已封塞管路」：初步排除與天然氣有關

屏東美和科技大學建置國際語文共學區　迎接多元文化交流

台南安平開台天后宮　參加印尼元宵嘉年華遶境受熱烈歡迎

快訊／碎屍魔親弟通緝逃2年！兄變態殺人害他成焦點　今狼狽落網

貨櫃船美線運價下周減300、歐線減200　3月馬士基歐線要帶頭漲

美加徵「25%鋼鋁稅」！　中國商務部：典型保護主義行為

伍祐城適應比賽用球後援飆速149　觸身球自己也嚇到

三度拒上海團來台　陸委會：「敲鑼打鼓申請」就一定要准嗎？

監督新光三越工程！23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

車子有怪聲竟是「下巴掉下來」　台東暖警伸援手助重新上路

2歲澳門女童救回來了！新光三越氣爆釀4死　「最新傷亡名單」出爐

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

社會熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

台中新光三越氣爆！女員工慘死11樓電梯口

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

澳門一家七口遊台中！遇上氣爆「阿公阿嬤慘死」

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

台中新光三越氣爆4死6命危　業者回應了

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

逛街突氣爆！富家女拋10萬名牌衝下樓

台中新光三越氣爆　3人遭炸飛倒地不起畫面曝

即／新光三越氣爆「12樓內部畫面曝光」炸成廢墟

快訊／新光三越氣爆！疑12樓美食街「拆除裝潢」釀禍

更多熱門

相關新聞

才開學2天！高雄國小畢旅爆諾羅群聚

才開學2天！高雄國小畢旅爆諾羅群聚

國內諾羅病毒大流行！高雄11日剛開學，鳳山區一所國小昨(12日)北上參加畢業旅行，其中一名學生出現嘔吐症狀，經就醫後疑似為諾羅病毒，今日同桌就有7名學生陸續出現嘔吐腹痛症狀，校方緊急安排就醫，並聯繫家長將學生帶回休息。

牛排刀割臉斷筋　碎屍魔再用來「片肉」

牛排刀割臉斷筋　碎屍魔再用來「片肉」

即／高雄港再打撈到2屍塊！疑皮膚、人體組織

即／高雄港再打撈到2屍塊！疑皮膚、人體組織

恐怖碎屍魔變態手法曝　還特別把肚臍挖出來

恐怖碎屍魔變態手法曝　還特別把肚臍挖出來

失控畫面曝！高雄轎車突撞進路旁咖啡廳

失控畫面曝！高雄轎車突撞進路旁咖啡廳

關鍵字：

高雄張介宗碎屍狂魔廖大乙下降頭肚臍頭皮

讀者迴響

熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

台中新光三越氣爆！女員工慘死11樓電梯口

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

澳門一家七口遊台中！遇上氣爆「阿公阿嬤慘死」

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

台中新光三越氣爆4死6命危　業者回應了

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面