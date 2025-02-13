碎屍魔挖出肚臍動機曝！一手法對死者下降頭　還剔光頭為自己解運

▲冷血碎屍魔正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者唐詠絮／高雄報導

高雄73歲男子張介宗冷血碎屍連續殺3女，繼10日打撈到張婦的頭皮後，又在旅運中心打撈到林姓婦人的肚臍，民俗專家廖大乙對此表示，挖肚臍明顯就是為「財」、取頭皮就是怕陰魂不散、再自己剃光頭撇除厄運、顯見張男怕自己的犯行見光死，為死者下降頭，恐怖惡行已「走火入魔」。

▲專案小組10日持續於前鎮運河撈到一塊人體組織，為張婦的頭皮。（圖／記者陳宏瑞攝）

張介宗在住家殘忍殺害71歲林婦、74歲張婦與75歲黃姓大嫂，警方在犯案現場找到的剪刀及類似牛排刀的鋸齒尖刀上，發現死者DNA生物跡證，確認兩者是用來切割或行兇用的工具。

目前警方在第五船渠共計撈獲37塊人體組織，其中有35塊是林姓婦人的殘骸，包括左手掌、右手掌、左腳掌、右腳掌、臟器等，10日打撈到的一小塊人體組織也是張婦的頭皮，而日前民眾尋獲的疑似人體組織，也證實為林姓婦人的肚臍；黃姓大嫂的遺骸至今未尋獲。

▲民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）

針對此案，廖大乙罕見下重話表示，兇嫌已經走火入魔，碎屍行為泯滅人性，他直指是為了「財」引殺機，對死者下降頭，才會將林婦肚臍挖掉；還將張婦的頭皮割掉，最主要就是要割掉死者三千煩惱絲，以免對方死後有怨氣陰魂不散；兇嫌將自己的頭髮剃光，種種惡行都是希望殺人後能招來好運。

由於黃姓大嫂的遺骸至今未尋獲，廖大乙建議警方能向隍王爺、陰陽公、包公等宮廟祈求、案情一定能早日水落水出，讓死者沉冤得雪。

▲高雄碎屍魔住所 。（圖／記者吳世龍攝）