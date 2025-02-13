快訊／碎屍魔親弟通緝逃2年！兄變態殺人害他成焦點　今狼狽落網

記者許宥孺／高雄報導

高雄男子張介宗狠心殺害3名女子並分屍，案件衍生案外案，謠傳張介宗有「死亡筆記本」，上頭寫著親弟張文宗的名字，而弟弟因失聯，也被聯想成可能遭殺害。事實上，張介宗的弟弟張文宗因吸食毒品、販毒，在2003年遭判刑17年，而他未到案服刑成了通緝犯，如今哥哥殺人，讓他成為警方全力「關懷」對象，今(13日)專案小組於前鎮區巷弄內將張文宗逮捕到案，並移送地檢署歸案。

▲碎屍魔親弟張文宗今日落網。（圖／記者許宥孺翻攝）

「卡神」楊蕙如11日晚間在臉書發文表示，「高雄碎屍魔張介宗還有一個弟弟，名字列在死亡筆記本上，目前完全失聯」、「不知道還有多少受害者」，讓不少網友恐慌。

▲高雄碎屍魔張介宗殺人，意外曝光他的弟弟張文宗是毒品通緝犯。（組圖／吳世龍攝、記者吳奕靖翻攝）

對此，警方表示，張介宗的弟弟張文宗是因為涉及毒品案件，遭判刑17年，原本應該到案服刑的日期，卻遲遲不見人影，因而淪為通緝犯，確實是失聯的狀態。不過為了確認張文宗的人身安全，高雄警方也下達了全面追緝令，全面搜查碎屍魔親弟弟的行蹤。

警方今日表示，71歲張文宗因毒品案遭高雄地方檢察署通緝逃亡在外，且傳聞其有遇害可能，專案人員漏夜迅速分析相關資料，於13日下午1點35分，在前鎮區中山二路巷弄內，查獲張嫌到案，全案依毒品通緝罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

▲警方全力追緝張文宗，今日中午落網。（圖／記者許宥孺翻攝）

涉嫌殺害3婦人的嫌犯張介宗有3個兄弟，他排行老三，老大已經病故，老二狀況無虞，弟弟張文宗被「卡神」楊蕙如爆料失聯，如今張文宗因哥哥變態殺人而成了全民焦點，逃亡2年多仍逃不了法網。

