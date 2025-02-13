獨／碎屍魔弟判囚17年遭通緝！藏身處僅離兇宅700m　落網後這樣說

▲碎屍魔親弟張文宗今日下午落網。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄男子張介宗狠殺3名女子並分屍，案件衍生案外案，張介宗的親弟張文宗被發現是毒品通緝犯，逃亡2年多失聯生死不明，專案小組為確認張文宗的人身安全，11日晚間下達全力追緝令。警方今(13日)於前鎮區找到張文宗，租屋處竟離張介宗犯案住家僅700公尺，不過他表示，早已和哥哥沒聯絡。

「卡神」楊蕙如11日晚間在臉書發文表示，「高雄碎屍魔張介宗還有一個弟弟，名字列在死亡筆記本上，目前完全失聯」、「不知道還有多少受害者」，讓不少網友恐慌。

警方對此表示，張介宗的弟弟張文宗是因為涉及毒品案件，遭判刑17年，原本應該到案服刑的日期，卻遲遲不見人影，因而淪為通緝犯，確實是失聯的狀態。不過為了確認張文宗的人身安全，高雄警方也下達了全面追緝令，全面搜查碎屍魔親弟弟的行蹤。

▲張文宗租屋處就離哥哥住家700公尺而已，但兩人早已斷聯繫。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方今日表示，71歲張文宗因毒品案遭高雄地方檢察署通緝逃亡在外，且傳聞其有遇害可能，專案人員漏夜迅速分析相關資料，於13日下午1點35分，在前鎮區中山二路巷弄內，查獲張嫌到案，全案依毒品通緝罪解送高雄地檢署歸案。

據悉，張文宗落網時是在租屋處，地址離哥哥犯案的住家只離700公尺，走路也僅需幾分鐘，他表示，遭通緝以來都是到工地打零工，有什麼工作就做什麼，主要以體力活維生，朋友將房子租給他，算很便宜的租金。

▲警方偵訊後將張文宗移送歸案。（圖／記者許宥孺翻攝）

張文宗表示，早已和哥哥沒有聯繫，但知道哥哥殺了人還棄屍，「新聞報那麼大！」也知道警方全力在找他，知道自己逃不久了，早晚都會被抓。

涉嫌殺害3婦人的嫌犯張介宗有3個兄弟，他排行老三，老大已經病故，老二狀況無虞，弟弟張文宗被「卡神」楊蕙如爆料失聯，如今ˊ張文宗因哥哥變態殺人而成了全民焦點，逃亡2年多仍逃不了法網。