DeepSeek鯰魚效應？　百度AI從4月起「全面免費用」

▲百度文心一言。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

百度今（13）日宣布，隨著文心大模型的迭代升級和成本不斷下降，「文心一言」AI服務將於4月1日零時起，全面免費，所有PC端和APP端用戶均可體驗文心系列最新模型。

此外，即日起，文心一言上線深度搜索功能，該功能也將於4月1日起免費開放使用。

據介紹，深度搜索功能，具備更強大的思考規劃和使用外部工具能力，可為用戶提供專家級內容回覆，並處理多場景任務，實現多模態輸入與輸出。當前，用戶可在文心一言官網上體驗深度搜索功能，APP端也即將同步上線。

媒體稍早報導，百度計劃在今年下半年發佈下一代人工智慧（AI）模型，因為AI企業深度求索（DeepSeek）等新玩家正在顛覆該領域。

美國財經媒體CNBC 11日引述知情人士稱，百度Ernie 5.0被稱為基礎模型，將在多模態能力方面有重大增強，但沒有具體說明其功能。多模態人工智慧可以處理文本、影片、圖像和音訊，並將它們組合起來，進行跨類別轉換；例如文本到影片，反之亦然。

另據此前報導，Deepseek上線後震驚西方各界，OpenAI執行長Sam Altman在個人X帳號發布最新模型的路線規劃，預告將推出ChatGpt GPT-4.5、ChatGpt-5 並允許免費會員無限取用。