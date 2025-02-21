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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跟進美軍、南韓　國軍通令官兵禁止安裝DeepSeek

▲▼Deepseek。（圖／路透）

▲Deepseek。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

南韓政府17日宣布暫停下載DeepSeek，原因是未符合當地的個資保護法，引發國際關注。繼美國海軍宣布禁用、南韓暫時下架該軟體後，根據國防部參謀本部通信電子資訊參謀次長室2月5日內部公告，國軍今（21）日起也禁止官兵安裝同款應用程式，慎防個人私密資料外洩或遭有心人士利用。

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）研發出人工智慧（AI）模型，然而卻存在著過度蒐集用戶數據的疑慮，進而引發國安漏洞危機。對此，南韓直屬於國務總理的機構「個人情報保護委員會」宣布，將暫時全面限制南韓新用戶下載DeepSeek。

由於DeepSeek AI服務，在模型語言訓練上有思想審查偏見及限制訊息，也有侵害個人隱私及資料取得等疑慮，目前世界各主要國家（美、英、法、日、韓、澳洲、印度、愛爾蘭、義大利及馬來西亞等國）皆對DeepSeek進行評估並採取風險控管。

而根據行政院「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」、「國軍資訊資產管理作業規定」等規範，凡國軍公務用之軍、民資通訊軟、硬體及服務，均不得使用中國製產品。軟體方面，除通訊軟體微信（WeChat）、騰訊QQ，社群軟體抖音（Tik Tok）、新浪微博、小紅書，以及中國搜尋引擎百度外DeepSeek現也加入禁用名單。
 

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