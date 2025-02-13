高層遭國安通緝「環境舉步維艱」　香港民研將轉型或結業

▲香港民意研究所宣布，即日起無限期擱置所有自費研究活動。（圖／翻攝自香港民研臉書，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

作為香港首個具備學術背景的民意研究機構，香港民意研究所（簡稱香港民研）宣布即日起無限期擱置所有自費研究活動，將會轉型甚至結業，主席及行政總裁鍾庭耀歡迎有心人士洽購或接辦。香港民研說，該機構一直奉公守法，惟鑑於現在環境，雖希望繼續推動科學民研的發展，但覺舉步維艱，「唯有停步」。此前，香港民研前副行政總裁鍾劍華等6人被指涉嫌違反香港《國安法》遭通緝。

香港民研於2019年正式開始運作，前身是1991年成立的香港大學民意研究計劃，會定期公布政府官員聲望調查結果及各類專題調查。身處英國的香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華等6人去年12月被指涉嫌違反香港《國安法》遭通緝。香港民研主席及行政總裁鍾庭耀也兩度被國安處帶走協助調查。

香港民研今（13）日宣布，即日起無限期擱置所有自費研究活動，包括自1992年開始的定期追蹤調查，以至近期開展的專題研究。香港民研會專注籌備及執行現有的委託研究項目，包括現階段經已開始洽談的項目。

▲香港民研主席及行政總裁鍾庭耀。

香港民研將會轉型甚至結業，鍾庭耀歡迎有心人士洽購或接辦香港民研，而其本人就會繼續透過世界民意研究學會推動民意研究的專業發展，直至2026年底卸任學會的執行理事為止。

香港民研表示，該機構一直奉公守法，惟鑑於現時環境，研究所雖然希望繼續推動科學民研的發展，但覺舉步維艱，唯有停步。研究團隊衷心希望將來有機會延續有關工作，現正積極檢視所有可行方案，最終決定將會適時公布。

美國之音此前報導，鍾劍華日前宣布成立「海內外香港人民意研究計劃」，希望邀請超過一千人加入意見群組，在未來一年作十次民調，包括在香港被視為政治敏感的議題，又強調民調的數據安全。