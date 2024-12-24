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香港國安處通緝鍾劍華等6人　每人懸賞400萬元

▲▼香港警方國安處通緝鍾劍華、何良懋、鄭敬基、鍾翰林、劉珈汶及張晞晴。（圖／翻攝香港警務處）

▲港警國安處通緝鍾劍華、何良懋、鄭敬基、鍾翰林、劉珈汶及張晞晴。（圖／翻攝香港警務處）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方國安處24日再對6名身處海外的人士發出通緝，分別為鍾劍華、何良懋、鄭敬基、鍾翰林、劉珈汶及張晞晴，並懸賞每人100萬港元（約391萬元新台幣）。

香港警方表示，上述人士主要是涉及透過不同平台和形式，請求外國對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。

港警指出，鍾劍華在今年5月至6月期間，多次透過社交媒體平台鼓吹「港獨」；鄭敬基於2020年7月至2024年6月期間，操作一個名為「HongKonger Station香港台」的頻道，發布多段煽動分裂國家的影片。

港警提到，何良懋自2022年7月27日起，聯同他人籌組一個名為「香港議會」的政權機關，並發動「公投」，以圖實施「自決」及顛覆國家政權。

港警說，鍾翰林，劉珈汶以及張晞晴分別以「香港獨立倡議委員會」、「香港民主委員會」以及「香港自由委員會基金會」要員的身份發文，並多次透過不同平台，鼓吹將香港特區從中華人民共和國分離出去、請求外國「制裁」等。

港警呼籲公眾提供線索，並強調，由於案情十分嚴重，對相關人士各懸賞100萬港元。

▼香港「全民國家安全教育日」活動。（圖／路透社）

▲▼香港舉行「全民國家安全教育日」活動。（圖／路透社）

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