港47人案／歐美批「政治迫害」　陸外交部：抹黑香港法治

▲大陸外交部發言人林劍19日主持例行記者會。（圖／翻攝自央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

香港民主派初選「47人案」今（19）日宣判，共有45人被判刑，帶頭的戴耀廷遭判刑10年最重。美國與澳洲相繼呼籲大陸停止打壓港人，大陸外交部則強調，反對西方國家藉司法個案干涉中國內政。

《德國之聲》報導，對於判刑結果，澳洲、美國已率先發表評論批評。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）表示嚴正關切與強烈反對，呼籲中國停止打壓言論、集會、媒體與公民社會的自由。

美國駐香港領事館也強烈譴責，要求北京和港府停止對港人的「政治迫害」，並應立即釋放所有政治犯。美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席史密斯（Chris Smith）說，在港府欲尋求美國投資之際，卻又同時「野蠻地壓制言論自由，監禁民主派倡議者」，這等同於讓美國金融機構資助他們在香港的鎮壓，因此呼籲美國政府制裁此案法官等人。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）形容這是「對司法的嘲弄」，也是香港法治急遽衰退的明證。國際特赦組織中國部主任布魯克斯（Sarah Brooks）則指出，如今已進入一個不一樣的時代，健康的公民辯論和討論空間，都已不被港府視為可以接受。

對於外界批評，大陸外交部發言人林劍19日於例行記者會上表示，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則。「任何人都不能打著民主的旗號從事違法活動並企圖逃脫法律制裁。」

林劍指出，「個別西方國家」一面無視其本國通過有關司法程序維護自身國家安全的事實，一面對香港法院公正實施《香港國安法》無端指責，「這種行徑是對法治精神的嚴重褻瀆和踐踏」。他稱，中國中央政府堅定支持香港特區維護國家安全，依法懲治各類危害國家安全的活動，堅決反對個別西方國家藉有關司法個案干涉中國內政，抹黑和破壞香港法治。

大陸駐港國安公署發言人則強調，只有國家安全堅如磐石，才能護佑香港長期繁榮穩定。駐港國安公署堅定支持特區司法機關無畏無懼、旗幟鮮明履行職責，對違法犯罪活動追究到底，高度警惕外部勢力干預國安案件審理、破壞香港國安法治，將與特區攜手，全面準確實施香港國安法和香港國安條例。

