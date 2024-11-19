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港47人案／一文看懂香港民主派初選「串謀顛覆」案

▲▼香港,十一,五星旗。（圖／路透社）

▲香港民主派初選案今（19）日宣判刑期，受到關注。（示意圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

香港民主派初選案今（19）日宣判刑期，此案件被廣泛稱為「47人案」，是香港首起顛覆國家政權罪的案件，也是香港《國安法》下規模最大的案件。本文帶您回顧事件的起源及發展過程。

據《BBC中文網》，2019年香港「反送中」運動爆發，同年12月，香港大學法律學院前副教授戴耀廷在香港《蘋果日報》等平台撰文，倡議讓民主派取得立法會過半數議席，舉行初選，以及與政府和對立陣營「攬炒」（玉石俱焚）的理念。

2020年1月，戴耀廷及其支持者陸續約見其他民主派領袖，遊說他們支持、協助籌辦和參與初選，以協調9月份立法會選舉參選人選。3月19日，香港民主派人士吳政亨發起「三投三不投」運動。6月10日，鄒家成、張可森、梁晃維聯名公佈《墨落無悔 堅定抗爭 抗爭派立場聲明書》，呼籲有意參與初選者簽署。

2020年6月30日，大陸全國人大常委會通過香港《國安法》。7月11至12日，沒有法律約束力的「民主派35+公民投票」初選舉行，共60.68萬人參與投票。其後，31名初選勝出者報名參選立法會議員，但其中九人被裁定提名無效，取消資格。

2020年7月31日，時任香港特首林鄭月娥以防疫為由，將原定9月6日舉行的立法會選舉延後一年舉辦。

2021年1月6至7日，香港國安警察搜捕53名初選相關人士，並搜查辦公場所與住所。2月28日，其中47人被起訴「串謀顛覆國家政權」罪。

2021年3月11日，大陸全國人大整頓香港選舉制度，要求「以愛國者為主體的『港人治港』」。12月19日，立法會選舉重新舉行，創下回歸以來最低的30.2％投票率，建制派陣營幾乎全取議會90個議席。

2023年2月6日，「初選47人案」開審，案件不設陪審團，由三名指定法官組成合議庭審理。2024年5月30日，裁定16名不認罪被告當中的14人罪名成立，全案共計45名有罪被告。11月19日，宣判被告刑期，其中戴耀廷被判10年有期徒刑最重。

▲▼香港民主派初選案宣判結果（節錄）。（圖／記者陳冠宇製）

▲香港民主派初選案宣判結果（節錄）。（圖／記者陳冠宇製）

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