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港47人案／事隔3年半　有人獄中結婚　有人從政治隱退

▲香港。（示意圖／路透）

▲香港。（示意圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

香港民主派初選47人案今（19）日判刑，45位罪成被告現年27至68歲，在過去逾3年半因案保釋或須還押。每個人的際遇迥異，有人在獄中結婚，有人痛失摯親；有人無悔當初，有人從政治隱退。

綜合網媒《香港01》與《法庭線》報導，香港眾志的袁嘉蔚，初選時是抗爭派的一員，求情時透露她在被拘留期間已結婚，現只想盡快出獄，與丈夫重過新生活。李嘉達則透露女友曾求婚，盼出獄後與她舉辦正式的婚禮，邀請親友見證。

在2014年佔中運動已參與社運的岑敖暉，他在被拘留前與NOW的前主播余思朗結婚，他求情稱被拘留後，對妻子的愛更深，又稱過往的他滿腔怒火，妻子的愛令他改變，他對過往言行感後悔，現只想早日回家陪伴妻子。

前立法會議員毛孟靜，她還押後曾傳出其外籍丈夫病重的消息，她在求情時同樣表示悔意，現只希望能盡快出獄，並與丈夫共渡餘生。

至於身為家中長女的黃子悅，在求情信提及「因此案而錯過弟弟的大學、中學畢業及許多人生重要時刻」，對於未能照顧及孝順父母，報答他們的養育之恩，深感愧疚。

發起《墨落無悔》的3人中，只有鄒家成不認罪，他在求情時，仍堅持初心不變，仍相信民主和法治，也相信作為香港人，服務的民選政府，終有一日會降臨香港。

創辦「阿布泰國生活百貨」的林景楠，當年在「最後一刻」報名參加新東選區，曾發文指他堅定不移對抗極權。他在開審前一刻才改為認罪，並指經反思後認為當時「幼稚愚蠢」，又發現自己和很多香港人一樣，一直受海外勢力或媒體渲染，間接成為「反中亂港分子」，現已深深悔疚和反省。

有人則選擇隱退，宣布不再從政，包括公民黨的楊岳橋、譚文豪與郭家麒、人民力量的陳志全和譚得志、民協何啟明、新民主同盟的范國威和鍾錦麟，以及工黨的吳敏兒等。在他們退出之後，公民黨及吳敏兒任主席的職工盟宣告解散。創辦「環保觸覺」的譚凱邦也說，無意再接觸政治，甚至不再提倡環保議題。

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