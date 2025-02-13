川普、馬斯克「誰才是老大？」　肢體語言1點洩端倪

▲川普與馬斯克在白宮舉行記者會。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《時代》雜誌最新一期封面，讓億萬富豪馬斯克，安坐在美國總統辦公桌前，被解讀為刻意激怒川普，也讓2人於11日召開的共同記者會備受關注。而英國肢體語言專家詹姆絲（Judi James）分析雙方互動後指出，可從一個細微之處，看出他們真正的地位關係。

川普與馬斯克11日在白宮橢圓形辦公室召開記者會，說明政府效率部（DOGE）削減聯邦政府規模事宜。在與媒體記者交流的30多分鐘裡，川普坐在名為「堅毅桌」（Resolute Desk）的辦公桌前，馬斯克站在他旁邊受訪，小兒子X（X Æ A-Xii）一同出席，並且不時展現出活潑舉動，甚至爬到爸爸身上。

《每日郵報》指出，儘管川普看似把鎂光燈焦點讓給馬斯克，但肢體語言專家的看法，正好相反。

詹姆絲指出，川普坐著，而馬斯克站著，儘管「這給了他高度優勢，但像這樣站在王位後面或旁邊的人，在傳統上，只有維安人員或侍者。」

此外，川普介紹馬斯克出場的方式，對於「誰是誰的領袖」而言，意義重大。川普當時表示，「我會請馬斯克說幾句話」，讓自己扮演了「推動者」的角色，並且似乎暗示了時間限制。

詹姆絲表示，自從第二任期以來，川普的肢體語言出現重要「重塑」，這位78歲的美國總統表明，即使在超級盃（Super Bowl）等較為休閒的活動上，也「沒有絲毫想要炫耀或開玩笑的欲望」，「他現在的形象是一名非常嚴肅的世界領袖，充滿了莊重的氣息，沒有人會想要惹他。」

時代封面「馬斯克坐總統辦公桌」 川普超酸1句話回應