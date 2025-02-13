　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普、馬斯克「誰才是老大？」　肢體語言1點洩端倪

▲▼美國總統川普與領導「政府效率部門」的馬斯克等人，在白宮舉行記者會。（圖／路透）

▲川普與馬斯克在白宮舉行記者會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《時代》雜誌最新一期封面，讓億萬富豪馬斯克，安坐在美國總統辦公桌前，被解讀為刻意激怒川普，也讓2人於11日召開的共同記者會備受關注。而英國肢體語言專家詹姆絲（Judi James）分析雙方互動後指出，可從一個細微之處，看出他們真正的地位關係。

川普與馬斯克11日在白宮橢圓形辦公室召開記者會，說明政府效率部（DOGE）削減聯邦政府規模事宜。在與媒體記者交流的30多分鐘裡，川普坐在名為「堅毅桌」（Resolute Desk）的辦公桌前，馬斯克站在他旁邊受訪，小兒子X（X Æ A-Xii）一同出席，並且不時展現出活潑舉動，甚至爬到爸爸身上。

《每日郵報》指出，儘管川普看似把鎂光燈焦點讓給馬斯克，但肢體語言專家的看法，正好相反。

詹姆絲指出，川普坐著，而馬斯克站著，儘管「這給了他高度優勢，但像這樣站在王位後面或旁邊的人，在傳統上，只有維安人員或侍者。」

此外，川普介紹馬斯克出場的方式，對於「誰是誰的領袖」而言，意義重大。川普當時表示，「我會請馬斯克說幾句話」，讓自己扮演了「推動者」的角色，並且似乎暗示了時間限制。

詹姆絲表示，自從第二任期以來，川普的肢體語言出現重要「重塑」，這位78歲的美國總統表明，即使在超級盃（Super Bowl）等較為休閒的活動上，也「沒有絲毫想要炫耀或開玩笑的欲望」，「他現在的形象是一名非常嚴肅的世界領袖，充滿了莊重的氣息，沒有人會想要惹他。」

時代封面「馬斯克坐總統辦公桌」　川普超酸1句話回應

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新光三越氣爆！醫「最怕遇1類傷者」：比的是搶救時間
台韓賽G2中華隊打線出爐　陳傑憲感冒休息
新光三越災後「員工第一視角曝」！他嚇：要停業一陣子了
電影看一半氣爆！13樓影廳整層都粉塵　畫面曝
搜救犬逐層搜索！　台中新光三越內部慘況曝
新光三越氣爆！疑12F裝修惹禍　都發局長：沒收到施工申請
新光三越面試！主管急喊「大爆炸快逃」　窗牆炸出洞
台中新光三越嚴重死傷！集團高層急南下　總經理：盡所能負責

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普、馬斯克「誰才是老大？」　肢體語言1點洩端倪

韓8歲女童在校遭砍死！女教師「預謀犯罪」外出買刀　曾獲獎9次

婚禮變大逃殺現場　凶猛豹闖進建築「百名賓客尖叫逃跑」畫面曝

美32歲母槍殺「4女兒」後自盡！4死1命危　丈夫崩潰：她不是怪物

阿富汗銀行「遭自殺炸彈客攻擊」釀8死　IS宣稱犯案

俄拒澤倫斯基交換失土提議　占領範圍差距、美方反應一次看

北韓拆離散家庭團聚中心　南韓促停止批非人道

自願離職領8個月薪水　川普「優離」計畫7.5萬名公務員接受

每天搭飛機上班！她早上4點起床　直言：通勤比租房更便宜

新光三越氣爆震驚日本！　日交流協會緊急調查「是否有日人被害」

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【可愛迷你鴨】唐老鴨見到寶寶超開心上前大抱抱！

川普、馬斯克「誰才是老大？」　肢體語言1點洩端倪

韓8歲女童在校遭砍死！女教師「預謀犯罪」外出買刀　曾獲獎9次

婚禮變大逃殺現場　凶猛豹闖進建築「百名賓客尖叫逃跑」畫面曝

美32歲母槍殺「4女兒」後自盡！4死1命危　丈夫崩潰：她不是怪物

阿富汗銀行「遭自殺炸彈客攻擊」釀8死　IS宣稱犯案

俄拒澤倫斯基交換失土提議　占領範圍差距、美方反應一次看

北韓拆離散家庭團聚中心　南韓促停止批非人道

自願離職領8個月薪水　川普「優離」計畫7.5萬名公務員接受

每天搭飛機上班！她早上4點起床　直言：通勤比租房更便宜

新光三越氣爆震驚日本！　日交流協會緊急調查「是否有日人被害」

陶晶瑩曬「6高含金量才女」聚會合照！　張小燕、林依晨全來了

第二度被提罷免！藍營「雙罷劫」送件　黃捷：市民是我的後盾

台中新光三越12樓美食街氣爆　盧秀燕：裝修非假日人潮不多

金價連漲致「黃金回收」成長3倍！　陸婦人將1kg金飾變現359萬

恐怖碎屍魔變態手法曝！殘殺楠梓林婦肢解　還特別把肚臍挖出來

急診昨仍有2.2萬人湧入！衛福部急開會應變：評估還要塞2周

台韓交流賽G2中華隊打線出爐　隊長陳傑憲感冒休息

俄烏戰爭停火重建商機　裕民等散裝航運業績可望受惠

新光三越氣爆！醫「最怕遇1類傷者」：比的是搶救時間

安海瑟薇轉身「辣曬裸背」見滿滿中文書法！　網疑惑：怎麼看不懂

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

國際熱門新聞

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

蘋果摺疊iPhone最新規格曝　傳明年秋季上市

泰坦號錄音曝光　深海炸出末日轟鳴

260人從緬甸詐騙園區被釋放　包含7台灣人

美國流感大爆發　死亡數恐「超過新冠肺炎」

陸夫妻度蜜月玩「催眠」出事　7天飛7航班跑3地

BBC拍緬甸詐騙園區城　戰亂區變中國城

搞壞牙齒　早上起床喝2種飲料超NG

美俄通話！川普暗示：澤倫斯基「快下台了」

正妹IQ138！要求約會前「測智商」

新光氣爆震驚日本！交流協會調查有無日人受害

比照《台灣關係法》？烏克蘭「最大妥協」曝

川普與普丁、澤倫斯基通話　1.5小時談判有轉折

櫻花妹赴美賣淫！日接13客　狂賺200萬

更多熱門

相關新聞

離職領8月薪　川普優離計畫7.5萬人接受

離職領8月薪　川普優離計畫7.5萬人接受

美國總統川普上任後對聯邦公務員提出「優離方案」，若自願離職將可領取8個月薪水補償金。美國人事管理局12日晚間表示，優離方案已於12日截止，約有7.5萬人接受優離方案，占聯邦公務員總數約3%。

川普、普丁選沙國會晤　BBC分析原因

川普、普丁選沙國會晤　BBC分析原因

川習遲未通話　紐時：習欲表明不懼關稅

川習遲未通話　紐時：習欲表明不懼關稅

川普大勝　傳X同意支付3.3億和解

川普大勝　傳X同意支付3.3億和解

台積電釋善意！　美媒人爆5月AZ新廠剪綵力邀川普站台

台積電釋善意！　美媒人爆5月AZ新廠剪綵力邀川普站台

關鍵字：

川普馬斯克肢體語言白宮領袖

讀者迴響

熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

澳門一家七口遊台中！遇上氣爆「阿公阿嬤慘死」

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

台中新光三越氣爆！女員工慘死11樓電梯口

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

台中新光三越氣爆4死6命危　業者回應了

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面