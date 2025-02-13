　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川習遲未通話　紐時：習近平欲表明不會被關稅嚇到

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲川習在新一波關稅戰開打後尚未通話。（圖／路透社）

文／中央社台北13日電

美國總統川普與中國國家主席習近平未如外界預期在10日前通電話。美媒紐約時報指出，習近平不急於與川普熱線，反映試圖向川普與中國人民表明，他不會被關稅嚇到。

美中關稅戰2月10日開打前，川普曾一度表示將與習近平通話，但未能實現。紐約時報認為，對於川習熱線，川普發出相互矛盾的訊息，3日時他曾說兩人將於未來「24個小時內」通話，後來又改口「不急於」通話，當在更近的時候被問及在他上任後兩人是否已經熱線，川普又稱「有通過話」。

相比之下，除了習近平沒有表態外，中國外交部在11日更暗示，從川普重返白宮以來還沒有進行過這種通話。

報導認為，習近平並不急於與美國接觸，並顯得泰然自若，他選擇露面的場合是在哈爾濱舉行的亞冬會開幕式為外國政要做東。

報導引述分析人士指出，習近平欲在表明他不會被關稅嚇到，不想讓外界將他與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）相提並論。

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

美國賓州巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群（Zhiqun Zhu）認為，那兩名領導人「向川普屈服了，川普宣布勝利了」。

他說，「習近平不會讓這種情況發生。那會讓他在國內留下非常糟糕的印象。我覺得中國的策略是耐心等待，在通話前看看川普能拿出些什麼東西來。」

朱志群分析，習近平也可能被川普與日本首相石破茂上週在華盛頓發布的聯合聲明激怒了。這一聲明提到台灣，他們反對任何改變台灣海峽現狀的做法，不只是使用武力，也包括使用脅迫。「脅迫」的說法據認是第一次出現，指的是中國使用非軍事手段向台灣施壓，例如網路攻擊和貿易限制。

報導進一步指出，要與習近平達成任何協議，川普將面臨壓力，需要軟化美國政府在台灣問題上的立場，可能包含承諾減少美國對台灣的武器銷售，或發表聲明稱美國「反對」台灣正式獨立。美國目前的說法是「不支持」台灣獨立。

▲▼G20川習會。（圖／路透）

另外，美國政府可能也不願意在另一個要求上讓步，即放鬆美國對中出口技術的限制。現今人工智慧是世界兩個經濟大國競爭的關鍵戰場。

而美方想要讓中國減少對美的貿易順差、打擊非法移民，打擊把用於製造芬太尼（fentanyl）的化學品賣到美國的力度，要求中國批准出售TikTok，讓一家美國公司能購買該影片共享平台的一半股份，提出讓中國政府幫助結束烏俄戰爭。

上海復旦大學中美問題專家信強表示，「川普說了一些好話」，「但重要的是他如何將這些話轉化為行動。他的行動與他的言論相反。」

2017年11月川普訪問北京，雙方關係似乎很穩定。川普稱讚了習近平，說他不把美國的對中貿易逆差歸咎於中國。但是2個月後，川普對中國發動了貿易戰。

不過，雙方目前尚未通話似乎有更簡單的原因。北京對外經濟貿易大學經濟學教授龔炯指出，在下屬「解決了所有的棘手問題」，以便達成協議或發表聯合聲明之前，中國領導人通常不會與外國領導人會晤或交談。

不過，川普更像一名企業高管，希望自身能像第一個任內與北韓領導人談判那樣，隨時與世界各國領導人談判。

龔炯說，川普有點妄想，認為用他自身的方式、西方的方式就能以某種推銷行話說服習近平，但「這根本不會發生」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中新光三越「12樓畫面曝光」！　炸成廢墟
快訊／新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實
快訊／新光三越大爆炸　管制範圍再擴大
快訊／新光三越氣爆！2人受困11樓電梯搶救中
快訊／台中新光三越氣爆已1死2命危　2級災害應變中心成立
「請避開新光三越、遠百附近！」　台中立委急喊：非常危險
快訊／台中新光三越氣爆　3人遭炸飛倒地不起畫面曝
快訊／台中新光三越大爆炸！多人死傷　今緊急封館
快訊／新光三越氣爆威力大！　電梯門變形、水管炸破狂噴
快訊／新光三越12樓美食街氣爆　外觀全炸爛
快訊／台中新光三越氣爆　周邊道路管制
快訊／台中新光三越氣爆　內部慘況曝光
快訊／新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」當場亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

藏手機裸照傳遍整個小鎮　女震驚發現是「警長、檢察官」流出

南韓首爾大學封鎖DeepSeek　校方：資安有疑慮

英專家：共軍現代化持續取得進展　台灣不宜輕敵

男健身做臥推　「頸部被槓鈴死死壓住」驚悚影片曝光

川習遲未通話　紐時：習近平欲表明不會被關稅嚇到

2男假裝查瓦斯闖入搶劫　「聰明狗狗識破謊言」助主人逃跑反擊

烏克蘭安全局抓內鬼　傳反恐中心高層替俄羅斯情蒐

她點餐一半「遭猛呼巴掌」轟出去！　保全趕人誇張片瘋傳

川普大勝！傳X同意支付3.3億和解　下個目標是Google

巨乳正妹IQ138！要求「約會前測智商」後悔了　哭：錯過白馬王子

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【可愛迷你鴨】唐老鴨見到寶寶超開心上前大抱抱！

藏手機裸照傳遍整個小鎮　女震驚發現是「警長、檢察官」流出

南韓首爾大學封鎖DeepSeek　校方：資安有疑慮

英專家：共軍現代化持續取得進展　台灣不宜輕敵

男健身做臥推　「頸部被槓鈴死死壓住」驚悚影片曝光

川習遲未通話　紐時：習近平欲表明不會被關稅嚇到

2男假裝查瓦斯闖入搶劫　「聰明狗狗識破謊言」助主人逃跑反擊

烏克蘭安全局抓內鬼　傳反恐中心高層替俄羅斯情蒐

她點餐一半「遭猛呼巴掌」轟出去！　保全趕人誇張片瘋傳

川普大勝！傳X同意支付3.3億和解　下個目標是Google

巨乳正妹IQ138！要求「約會前測智商」後悔了　哭：錯過白馬王子

陸女留學生在美遇害！不明男子「爬出窗戶」

追加預算是既定程序　卓榮泰：無須動用院調解達成協議

快訊／新光三越氣爆「12樓內部畫面曝光」炸成廢墟！　宛如災難片

陳文茜病況「肝臟腫瘤變大暴增」：比發胖還快！才1個月2顆增10顆

17歲少女雙腿紅疹、陰部搔癢長異物！竟同時染3種性病

愛滋感染人數回升破千！去年新增1002人　34歲以下族群增加最多

Switch 2控制器有滑鼠功能？任天堂新專利曝端倪鐵粉期待

現場搶救畫面曝！台中新光三越氣爆　消防衝12F移出命危男

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

隔壁棚壓力給滿　《鬥陣2》宣布「戰利品箱隆重回歸」

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料反挨轟　「沒人能取代S姐」自嘲：收視率一定掉！

國際熱門新聞

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

蘋果摺疊iPhone最新規格曝　傳明年秋季上市

泰坦號錄音曝光　深海炸出末日轟鳴

260人從緬甸詐騙園區被釋放　包含7台灣人

美國流感大爆發　死亡數恐「超過新冠肺炎」

陸夫妻度蜜月玩「催眠」出事　7天飛7航班跑3地

BBC拍緬甸詐騙園區城　戰亂區變中國城

搞壞牙齒　早上起床喝2種飲料超NG

美俄通話！川普暗示：澤倫斯基「快下台了」

川普與普丁、澤倫斯基通話　1.5小時談判有轉折

櫻花妹赴美賣淫！日接13客　狂賺200萬

正妹IQ138！要求約會前「測智商」

比照《台灣關係法》？烏克蘭「最大妥協」曝

美國1月CPI年增3%「通膨加速」　川普發文怪拜登

更多熱門

相關新聞

川普大勝　傳X同意支付3.3億和解

川普大勝　傳X同意支付3.3億和解

華爾街日報12日獨家揭露，科技富豪馬斯克擁有的社群平台X同意支付約1000萬美元（約新台幣3.3億元），解決美國總統川普對X及其時任執行長提起的訴訟。如消息屬實，X將成為第2個與川普針對訴訟達成和解的社交媒體平台。

台積電釋善意！　美媒人爆5月AZ新廠剪綵力邀川普站台

台積電釋善意！　美媒人爆5月AZ新廠剪綵力邀川普站台

川普下一個目標是油價！老謝：台灣增加對美購油　台幣易升難貶

川普下一個目標是油價！老謝：台灣增加對美購油　台幣易升難貶

俄烏和談「漏歐洲」　7國聲明必須參與

俄烏和談「漏歐洲」　7國聲明必須參與

川普對等關稅要來了　擬豁免汽車製藥

川普對等關稅要來了　擬豁免汽車製藥

關鍵字：

川普習近平關稅通話川習川習通話

讀者迴響

熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

潘瑋柏空姐嫩妻「首曝女兒照片」網嚇傻：這麼大了

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還

台中新光三越氣爆　3人遭炸飛倒地不起畫面曝

曾陶鎔引退感謝直接不提這一隊！

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！　

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面