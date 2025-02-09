時代封面「馬斯克坐總統辦公桌」　川普超酸1句話回應

▲《時代》封面顯示馬斯克坐在美國總統辦公桌前。（圖／翻攝Instagram@time）



記者吳美依／綜合報導

《時代》雜誌最新一期封面，讓億萬富豪馬斯克（Elon Musk），安坐在美國總統橢圓形辦公室的堅毅桌（Resolute Desk）桌前，被CNN形容此舉相當「挑釁」，似乎旨在激起川普怒火。不過，川普7日被媒體問及此事，也給出相當諷刺的回應。

馬斯克領軍的政府效率部（DOGE），獲得川普授予、非比尋常的權力，大力削減聯邦機構勞動力，儘管過去幾天在一定程度上被訴訟阻礙。

而《時代》最新封面顯示，馬斯克手上拿著一杯咖啡，坐在總統辦公桌前，身後有美國國旗、總統旗幟，背景則是一片紅色。內容其中一篇文章寫道，馬斯克無情的競選活動，讓「數百萬名政府職員發現自己任由馬斯克擺布……目前馬斯克似乎只對川普負責，而川普給予競選金主全面授權，讓政府按照他的議程行事。」

▲川普也回應了《時代》的封面爭議。（圖／路透）



CNN指出，去年11月馬斯克也曾登上《時代》封面，當時一篇文章將他在總統大選扮演的角色形容為「造王者」（kingmaker），但最新封面進一步表明，馬斯克才是王位背後的真正權力，這個想法可能激起川普怒火，因為總統對於這本雜誌相當著迷，並且不願意分享權力。

不過，川普7日被問及此事時回應，「《時代》雜誌還在營業嗎？我都不知道呢。」

面對任何《時代》的提問，政府效率部都要求轉向白宮尋求答案，而白宮則是拒絕評論。