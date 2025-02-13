川普、普丁選沙烏地阿拉伯會晤　BBC分析原因

▲美國總統川普預計將與俄羅斯總統普丁在沙烏地阿拉伯會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

為了推動俄烏戰爭結束的談判，美國總統川普預計將與俄羅斯總統普丁在沙烏地阿拉伯會晤，BBC也分析選擇地點的原因。只不過俄羅斯分析人士曾說過，其實美俄的選擇並不多。

BBC指出，沙烏地阿拉伯成為川普與普丁見面之地是合理的選擇，因為早在2017年，川普第一個總統任期期間就選擇沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）作為首個海外出訪目的地，此行取得巨大成就，簽署多項協議。

沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）保持密切關係，同時沙烏地阿拉伯王室成員也與普丁交好。在俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭時，沙國拒絕加入西方陣營發聲譴責的行列。不只如此，沙烏地阿拉伯及俄羅斯透過石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）在石油政策上合作，沙國也促成烏克蘭戰爭囚犯釋放一事。

最重要的是，沙烏地阿拉伯與拜登政府關係緊張，從未原諒拜登在2018年沙國異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害之後稱其為「被放逐的國家」（pariah state），川普則是保持謹慎態度不願發聲譴責。

路透引述俄羅斯分析人士盧卡雅諾夫（Fyodor Lukyanov）說法指出，川普與普丁會晤地點其實沒有什麼選擇，因為幾乎整個西方國家都選擇站在烏克蘭這邊，芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）、瑞士城市日內瓦（Geneva）、奧地利首都維也納（Vienna）等所有傳統談判場地皆不合適。

盧卡雅諾夫也說，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國（UAE）皆是美國盟友，引發俄羅斯部分質疑，「但作為談判場所，或許還是能夠想像的」。