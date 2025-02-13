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藍稱超徵「5283億」應普發1萬　她曝實際金額：怎不叫藍營超徵縣市發

▲▼民進黨團時事回應 記者會 回應稅收超徵 總預算覆議 相關 吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

財政部公佈最新修正後的2024年全國稅收統計，去年全年稅收3兆7619億元、高出預算數5283億。國民黨團、黨主席朱立倫昨（12日）呼籲，政府應立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元。對此，民進黨團幹事長吳思瑤解釋，國民黨說的超徵5283億元，包含：中央3757億元、地方802億元，含統籌分配稅款、指定用途724億元，含長照基金等，稅收超徵並不等於國家賸餘的錢，還要扣除法定用途、用於舉債，國民黨想花國家的錢，贖自己的罪？怎麼不花國民黨產？不叫超徵的藍營執政縣市發現金？

吳思瑤質疑，國民黨胡扯稅收超徵都是中央，怎麼把地方的份也算中央的？國民黨說的超徵5283億元，包含：中央3757億元、地方802億元，含統籌分配稅款、指定用途724億元，含健康福利捐，撥入長照基金、住宅基金、金融業特別準備金。

吳思瑤表示，稅收超徵並不等於國家賸餘的錢，這是誤導，應扣除法定指定用途、優先用於減少舉債，113年度原定舉債1,571億，未舉借、也用於還債，113年增加還債208億。

吳思瑤指出，超徵稅收需經過「決算」，國民黨連預算程序都不懂？年度結束辦理總預算整體歲入、歲出「決算」後，才能確定當年為差短或賸餘。若賸餘將累計至「歲計賸餘」可供未來年度施政之用。如113、114年度總預算均有移用以前年度歲計賸餘，用於國防、社福、教科文、軍公教加薪等項目，讓經濟發展紅利供全民共享，建設國家擴大照顧。

吳思瑤直言，預算制度很複雜，不一定大家都能懂，但我可以很確定國民黨一點都不懂！王鴻薇還是財政委員會的，怕罷免急著贖罪，就把中央政府當凱子？那怎麼不花國民黨產？怎麼不叫也有超徵的藍營執政縣市發現金？

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