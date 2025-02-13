　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蘋果摺疊iPhone新規格曝！預計「明年秋季」上市　螢幕展開達12吋

▲iPhone16開賣，直營店實機拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果一旦推出摺疊iPhone，傳螢幕展開後可望達到12吋。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者羅翊宬／綜合報導

儘管其他家科技大廠早已推出摺疊手機，但蘋果至今卻未推出任何一款摺使疊手機。最新爆料指出，蘋果即將進攻摺疊機市場，首款摺疊iPhone預計2026年秋季亮相，並命名為iPhone 17 Flip或iPhone 18 Flip，展開後螢幕將達12吋。這款摺疊iPhone將採翻蓋設計，與三星推出的摺疊手機Galaxy Z Flip類似，旨在滿足消費者對便攜性和創新功能的需求。

X帳號「QQ_Timmy」和中國《華爾街見聞》爆料，蘋果的摺疊iPhone將搭載三星提供的摺疊OLED螢幕，並運用超薄玻璃（UTG）技術，以解決目前摺疊手機普遍存在的摺痕問題。這款iPhone展開後的螢幕尺寸將達12吋，相當於兩部6.1吋的iPhone並排，摺疊後的機身厚度約9.2毫米，展開後最薄處僅為4.6毫米。

在設計方面，蘋果摺疊iPhone將採用雙電池系統，優化兩側的電源管理，以提高續航能力。手機的鏡頭部分也將引入創新技術，主鏡頭和超廣角鏡頭將採用玻塑混合技術，這一設計來自蘋果自家的專利圖，旨在提升成像質量。

值得注意的是，蘋果可能會在摺疊iPhone的設計中加入實體按鈕和小鍵盤等硬體元素。根據專利文件，手機的頂部表面可能會集成觸控感應器、鍵盤、方向鍵等輸入設備，進一步提高用戶的互動體驗。這種設計將與目前市面上其他摺疊手機的觸控螢幕設計有所區別。

此外，蘋果摺疊iPhone可能會採用創新的透氣結構，這一設計旨在改善散熱效能，提升裝置在使用過程中的穩定性。這種透氣結構可能由碳纖維、金屬或陶瓷等材料製成，具有半剛性，能夠在摺疊過程中保持機身穩定。

專家分析，認為蘋果選擇翻蓋設計的原因之一，是希望將摺疊手機的售價保持在合理範圍，預計起價約為1100美元，這將吸引更多消費者嘗試摺疊手機，並有望推動蘋果摺疊設備在市場上的銷量。

消息來源指出，蘋果將與富士康合作進行量產，首批摺疊iPhone的出貨量預計將達800萬至1000萬支，並計劃在2027年將產量提高至2000萬支。

總體來說，蘋果的摺疊iPhone不僅將是其進軍摺疊市場的重要步伐，還有望成為改變市場格局的關鍵產品。隨著這款創新設計的摺疊手機即將問世，蘋果是否能再度引領行業潮流，將成為市場關注的焦點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
超濕冷！冷氣團意外達標　粉專：午前各地雨不小
摺疊iPhone最新規格曝！　螢幕展開達12吋
藍稱超徵「5283億」應普發1萬　她曝實際金額
5歲童救全家！半夜下樓吃水果「驚見濃煙」　7人躲惡火
快訊／上班注意！　國道2號追撞塞爆
阿Sa爆復合「百億太子爺」！　他棄港姐新歡回頭
台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴
大谷翔平調整投球動作！　盼提升投球品質

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘋果摺疊iPhone新規格曝！預計「明年秋季」上市　螢幕展開達12吋

川普與普丁、澤倫斯基通話！1.5小時談判掀停戰轉折　美俄排除烏國

白宮：川普對等關稅最快周四宣布

美1月CPI超預期衝擊！道瓊跌超220點　費半那指翻紅

俄烏戰爭停火現曙光　川普：將跟普丁會晤

蓋洛普民調：美國在世總統人氣排名　歐巴馬最受愛戴

美國1月CPI年增3%「通膨加速」　川普發文怪拜登

泰國斷電斷網重創詐騙園區！緬甸260受害者獲釋「包含7台灣人」

澤倫斯基準備談判終戰　克宮：絕不商討交換領土

陸夫妻度蜜月失聯…竟是玩「催眠」出事　7天飛7航班跑3地

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

NCT MARK送勞力士當謝禮　李泳知嚇瘋跪地：怎麼辦

蘋果摺疊iPhone新規格曝！預計「明年秋季」上市　螢幕展開達12吋

川普與普丁、澤倫斯基通話！1.5小時談判掀停戰轉折　美俄排除烏國

白宮：川普對等關稅最快周四宣布

美1月CPI超預期衝擊！道瓊跌超220點　費半那指翻紅

俄烏戰爭停火現曙光　川普：將跟普丁會晤

蓋洛普民調：美國在世總統人氣排名　歐巴馬最受愛戴

美國1月CPI年增3%「通膨加速」　川普發文怪拜登

泰國斷電斷網重創詐騙園區！緬甸260受害者獲釋「包含7台灣人」

澤倫斯基準備談判終戰　克宮：絕不商討交換領土

陸夫妻度蜜月失聯…竟是玩「催眠」出事　7天飛7航班跑3地

台北今晨13.4度「冷氣團意外達標」　粉專：午前各地雨不小

台積電跌10元至1090　指數平盤震盪

洪英正重掌商港事業發展協會　碼頭與拖車獲准引進外勞為目標

藍營要求普發現金一萬　王婉諭批沒邏輯：上秒砍預算、下秒大撒幣

神秘客年付租432萬　無縫接手「最老Fridays」店面

攝影達人黃源明榮獲觀光之友　「照片說故事」讓人體驗阿里山之美

鐘鉉離世7年多　KEY「懷疑過人生的意義」：SHINee永遠是五個人

蘋果摺疊iPhone新規格曝！預計「明年秋季」上市　螢幕展開達12吋

超不爽「你帶天命」　《通靈少女》索非亞做了很多後悔的事

藍稱超徵「5283億」應普發1萬　她曝實際金額：怎不叫藍營超徵縣市發

NCT MARK送勞力士當謝禮　李泳知嚇瘋跪地：怎麼辦

國際熱門新聞

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

泰坦號錄音曝光　深海炸出末日轟鳴

美國流感大爆發　死亡數恐「超過新冠肺炎」

260人從緬甸詐騙園區被釋放　包含7台灣人

陸夫妻度蜜月玩「催眠」出事　7天飛7航班跑3地

BBC拍緬甸詐騙園區城　戰亂區變中國城

搞壞牙齒　早上起床喝2種飲料超NG

美國1月CPI年增3%「通膨加速」　川普發文怪拜登

櫻花妹赴美賣淫！日接13客　狂賺200萬

道瓊跌超220點　費半那指翻紅

終止俄烏戰爭　川普：將跟普丁會晤

澤倫斯基想談判　克宮：絕不交換領土

男1個月內狂吃1000蛋 身體驚人變化曝

睡不夠7hrs有多傷？AI曝「皮膚恐怖對比」

更多熱門

相關新聞

蘋果春季新品無預警上架

蘋果春季新品無預警上架

外媒爆DeepSeek遭蘋果拒絕

外媒爆DeepSeek遭蘋果拒絕

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

彭博：蘋果新iPhone SE 4本周將突襲發表

彭博：蘋果新iPhone SE 4本周將突襲發表

高中生3萬元iPhone掉臭水溝　緊急求救結局超暖心

高中生3萬元iPhone掉臭水溝　緊急求救結局超暖心

關鍵字：

iPhone蘋果摺疊

讀者迴響

熱門新聞

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

潘瑋柏空姐嫩妻「首曝女兒照片」網嚇傻：這麼大了

曾陶鎔宣布引退告別球場：結束了

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」

鋒面要掃進來了「今晚明晨雨最多」　下波冷氣團凍4天

詹江村爆閩南狼在中國召妓！小商人：是台灣

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

女老師「月經冒1變化」確診子宮內膜癌　醫曝危險因子

威力彩今晚飆12億連30槓　4星座、4生肖偏財旺

閩南狼認了中國嫖妓！反嗆詹江村這件事

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」

未來三個月「超強運四生肖」

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面