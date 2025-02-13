蘋果摺疊iPhone新規格曝！預計「明年秋季」上市　螢幕展開達12吋

▲蘋果一旦推出摺疊iPhone，傳螢幕展開後可望達到12吋。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者羅翊宬／綜合報導

儘管其他家科技大廠早已推出摺疊手機，但蘋果至今卻未推出任何一款摺使疊手機。最新爆料指出，蘋果即將進攻摺疊機市場，首款摺疊iPhone預計2026年秋季亮相，並命名為iPhone 17 Flip或iPhone 18 Flip，展開後螢幕將達12吋。這款摺疊iPhone將採翻蓋設計，與三星推出的摺疊手機Galaxy Z Flip類似，旨在滿足消費者對便攜性和創新功能的需求。

X帳號「QQ_Timmy」和中國《華爾街見聞》爆料，蘋果的摺疊iPhone將搭載三星提供的摺疊OLED螢幕，並運用超薄玻璃（UTG）技術，以解決目前摺疊手機普遍存在的摺痕問題。這款iPhone展開後的螢幕尺寸將達12吋，相當於兩部6.1吋的iPhone並排，摺疊後的機身厚度約9.2毫米，展開後最薄處僅為4.6毫米。

在設計方面，蘋果摺疊iPhone將採用雙電池系統，優化兩側的電源管理，以提高續航能力。手機的鏡頭部分也將引入創新技術，主鏡頭和超廣角鏡頭將採用玻塑混合技術，這一設計來自蘋果自家的專利圖，旨在提升成像質量。

值得注意的是，蘋果可能會在摺疊iPhone的設計中加入實體按鈕和小鍵盤等硬體元素。根據專利文件，手機的頂部表面可能會集成觸控感應器、鍵盤、方向鍵等輸入設備，進一步提高用戶的互動體驗。這種設計將與目前市面上其他摺疊手機的觸控螢幕設計有所區別。

此外，蘋果摺疊iPhone可能會採用創新的透氣結構，這一設計旨在改善散熱效能，提升裝置在使用過程中的穩定性。這種透氣結構可能由碳纖維、金屬或陶瓷等材料製成，具有半剛性，能夠在摺疊過程中保持機身穩定。

專家分析，認為蘋果選擇翻蓋設計的原因之一，是希望將摺疊手機的售價保持在合理範圍，預計起價約為1100美元，這將吸引更多消費者嘗試摺疊手機，並有望推動蘋果摺疊設備在市場上的銷量。

消息來源指出，蘋果將與富士康合作進行量產，首批摺疊iPhone的出貨量預計將達800萬至1000萬支，並計劃在2027年將產量提高至2000萬支。

總體來說，蘋果的摺疊iPhone不僅將是其進軍摺疊市場的重要步伐，還有望成為改變市場格局的關鍵產品。隨著這款創新設計的摺疊手機即將問世，蘋果是否能再度引領行業潮流，將成為市場關注的焦點。