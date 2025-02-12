外媒爆DeepSeek遭蘋果拒絕　轉攜手阿里巴巴合作重振中國市場

記者蘇晟彥／綜合報導

根據外媒Information報導，傳蘋果為提升手機在中國銷量，考慮與中國公司合作開發AI相關功能，其中DeepSeek、百度都在觀察名單中，但因為DeepSeek並沒有服務過大型客戶的經驗、人力，最終仍選擇阿里巴巴作為合作對象，重振近年在中國市場的窘境。

▼外媒爆料蘋果為重振中國市場，最終與阿里巴巴合作，將進行AI相關功能開發、研究。（資料照／記者林敬旻攝）



綜合外媒報導，蘋果為拯救中國萎靡市場，轉與中國公司進行AI相關合作、開發，大家所關心的DeepSeek模型也進行測試，但因為DeepSeek團隊太新，並沒有支持、服務過像是蘋果這樣大型客戶的經驗與人力，因此最終選擇拒絕。此外，蘋果同時與騰訊、Tiktok（字節跳動）及阿里巴巴等公司合作，最終選擇阿里巴巴作為合作對象，此舉也讓美股開盤時蘋果、阿里巴巴股價迅速走高。

據外媒報導，蘋果此舉主要是因為銷量在假期期間大幅下滑，推敲原因是本次蘋果AI推出時間太過緩慢，而在本季眾多品牌強大AI功能的夾殺，讓銷量大幅下滑，而最終選擇阿里巴巴的原因，是看中其商務經驗，用有大量購物習慣、會員數據，可以幫助到訓練模型並提供更客制化的服務。