蘋果春季新品無預警上架　果粉嗨翻死守官網：等iPhone SE 4

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果春季新品 iPhone SE 4引起果粉高度關注，近期各種外媒也爆料將在本周以突襲上架的方式上市，但今日蘋果官網悄悄上架了同樣被列為春季新品的Powerbeats Pro 2耳機，讓不少果粉嗨翻，認為一定在這兩天就可以看到iPhone SE 4上架的消息，因此有不少果粉都在凌晨時狂刷蘋果官網頁面，就是為了在第一時間看到新機資訊。

▼Powerbeats Pro 2 12日悄悄上架，讓不少果粉更相信 iPhone SE4將在這兩天登場。（圖／翻攝自蘋果官網）



在去年M4系列Mac時，蘋果就以每天晚上一篇新聞稿的方式放在網站上，同時將三款新商品上架到官網，並沒有像以往舉辦發表會，因此，不少外媒都認為蘋果今年也會採取這樣的方式進行，其中iPhone SE 4又是受到熱烈關注的產品，日前就有外媒爆料，將在本周突襲上市，且價格也會進行微幅調整。

對此，同樣被列為春季新品的 Powerbeats Pro 2 耳機在 12日悄悄上架， 配備驅動AirPods Pro 2 的Apple H2 晶片，共提供 4 色、售價則為 8,790 元，主打在運動時可以進行運動心率監測，在先前也找來了大谷祥平、梅西及詹皇夢幻共譯。

對此，不少粉絲就認為， Powerbeats Pro 2 都這樣無預警上架，代表iPhone SE 4 也會循著這個管道發佈，揚言今晚都要鎖定在蘋果官網，見證新一代神機的降臨。