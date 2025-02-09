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社會 社會焦點 保障人權

打工買的！高中生3萬元iPhone掉臭水溝　緊急求救結局超暖心

▲學生iPhone掉到水溝裡。（圖／台中市環保局提供）

▲台中一名高中生等校車時，手中全新iPhone意外掉進水溝裡，學生打電話向清潔隊球員，結果超暖。（圖／台中市環保局提供）

記者游瓊華／台中報導

民眾不小心將現金、錢包等丟進垃圾車時有所聞，但日前台中市環保局清潔隊接獲一離譜情況，一名弘文中學高中生在等校車時，手中價值3萬多元的新iPhone手機不慎掉進水溝，學生急得打電話向清潔隊求救，清潔隊派出2名同仁花了20分鐘，終於在惡臭水溝撈出手機。

該名學生向清潔隊員透露，手機是暑假打工累積多時積蓄才終於買到，意義非凡且相當有紀念性，也沒想到這一通電話的求助，卻能得到如此溫暖又有效率的幫忙，除了當面對清潔隊員表達感謝外，也請學校老師轉送卡片向環保局致謝。

▲學生iPhone掉到水溝裡。（圖／台中市環保局提供）

▲清潔隊員忍著惡臭，花了20分鐘，終於幫高中生找到手機。（圖／台中市環保局提供）

潭子區清潔隊隊長邱建宏指出，因水溝內部濕滑，且常聚積蚊蠅及垃圾，又時有水草樹根盤據及構造特殊等狀況，清溝作業人員除須穿戴專用裝備及使用特殊視鏡器具外，還須經過長時間的專業訓練。

環保局長陳宏益則提醒市民，如有財物掉落水溝，切勿自行掀開水溝蓋拾取，避免影響公共安全及造成自身危險，只需撥打電話至環保局，清潔隊很樂意派員協尋。

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