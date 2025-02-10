彭博：蘋果新iPhone SE 4本周將突襲發表

▲戈爾曼指出，新一代iPhone SE 4將搭載與iPhone16同級A18晶片。（圖／記者林敬旻攝）



記者張靖榕／綜合報導

果粉紅包錢準備好了！據傳蘋果將突襲發表新一代iPhone SE 4，《彭博社》知名記者戈爾曼（Mark Gurman）也證實此消息，表明本周就會上架官網。

戈爾曼最新專欄指出，蘋果全新iPhone SE即將於本周登場，這將是近20年來iPhone最關鍵的時期，因其將成為蘋果最便宜的 AI iPhone。價格可能將上調70美元（約2,297元），來到499美元（約16,381元），但傳出將搭載與iPhone 16同級的A18晶片與8GB記憶體，因此得以支援Apple Intelligence的生成式 AI 功能。

蘋果也會在外觀方面採用跨世代的更新！新機將捨棄傳統實體Home鍵以及老舊的邊框設計，改採用以iPhone 14為基底打造，配備6.1吋OLED全螢幕，並且改採Face ID臉部辨識取代Touch ID指紋辨識。不過為了節省成本，iPhone SE 4仍僅搭載 4,800 萬畫素的單主鏡頭，未配備視野更廣的超廣角鏡頭。

蘋果官方尚未公開任何活動預告，因此外界預期iPhone SE 4可能會以新聞稿的方式直接上架蘋果官網。按照過往經驗，蘋果皆會在台灣時間晚上9至11時之間更新官網資訊。