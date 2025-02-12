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綠營挺台南反惡罷！　藍軍批賴清德：為何要跟反罷民意作對

▲台南市議會國民黨團書記長林燕祝，砲轟民進黨既然知道7成民意反對大罷免，賴總統為何不願意停止。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市議會國民黨團書記長林燕祝，砲轟民進黨既然知道7成民意反對大罷免，賴總統為何不願意停止。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

臺南市6位立委昨（11）日向國民黨宣戰，對於國民黨將報復性罷免擴張至臺南表達嚴正譴責，對此，台南市議會國民黨團12日強力砲轟民進黨，既然知道是惡罷，賴清德總統是以甚麼角色邀集五院院長協商？當立法院長韓國瑜懇請賴清德登高一呼停止惡罷，7成民意反對大罷免，賴總統為何不願意？

台南市議會國民黨團指出，賴清德上台1年，執政無能，超收人民血汗錢5千億跑第一，超編國家總預算3兆1千億，刪的都是浮編，最後通過的預算，比小英2兆8千億還多，賴清德若2兆9千億，無法做事就換人做，『不要選輸，霸道一直走』！

台南市議會國民黨團書記長林燕祝指出，賴清德總統團隊上任1年多，執政無能只會說朝小野大，只會提覆議，只會提釋憲，連人民絕對無法容忍的殺人廢死，都跟人民槓上，缺電等民生議題，只會推給台電預算被刪了1千億，更全力扶植綠友友大搞光電黑金，連前台鹽董事長都曾因案落跑，民進黨有甚麼顏面跟監督貪腐無能的國民黨宣戰。

林燕祝痛批，大罷免是民進黨搞出來的，全拜民進黨立院柯建銘總召之賜，要罷免所有國民黨立委，假借公民團體之名，行民進黨選輸耍賴之實，陳時中去南投輔選鄉長補選時不也說，是大罷免第一戰，賴清德總統邀請五院院長的鴻門宴，立法院長韓國瑜當面懇請賴總統，登高一呼停止大惡罷，不信佛教的賴清德總統居然說，菩薩畏因，眾生畏果，不願停止大惡罷，所以是誰跟人民宣戰？

林燕祝議員明白指出，台南民進黨立委若做得好，為何怕被公民團體罷免？請現在面臨公民團體連署罷免的民進黨立委捫心自問，為台南做了甚麼？為何古樸的府城台南，會成為網友口中的爐碴和光電黑金之都？為何起訴一個力暘光電黑金弊案，利益就高達91億元，台南還有多少力暘們？光電盤根錯節的不法集團有多大？請問民進黨面臨公民團體連署罷免的立委，能告訴對綠色執政品質保證失望的台南鄉親嗎？

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