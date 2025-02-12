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賴清德談罷免引佛語「因果說」　朱立倫：放下屠刀、立地成佛

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德前天召集五院院長進行院際協商，立法院長韓國瑜於會中呼籲停止大罷免，賴清德則引述佛經「菩薩畏因，眾生畏果」作為回應。國民黨主席朱立倫今（12日）主持中常會時喊話， 希望賴清德想一想佛經裡面的「放下屠刀、立地成佛」。

朱立倫今主持國民黨中常會對院際協商無結論表達遺憾，今年民進黨發動全國大罷免，以仇恨為出發，造成社會對立；他在今年春節到各地團拜期間，聽到太多聲音希望民進黨轉念、放下屠刀。

朱立倫續指，前兩天，賴清德召集五院院長做院際協商，不管是茶敘或談國事都是一件好事，賴清德用佛經強調因果，他也希望賴清德想一想佛經裡面的「放下屠刀、立地成佛」，總統用智慧就能放下屠刀，他呼籲大家共同團結為了台灣的安居樂業相互合作。

朱立倫表示，當國內正在搞大罷免，全世界面對的是AI戰、貿易戰，台灣的對策是什麼？對策不是大罷免、不是想要消滅在野黨，而是要大家集思廣益，共同解決問題，因此，這個立法院會期是關鍵會期，一定要面對挑戰提出對策。

朱立倫提及，國民黨去年就提出《AI基本法》的版本，不能再等，要趕快通過、面對貿易戰要怎麼強化競爭力、金融業期待營業稅調降，還有攸關能源政策的《電業法》修正，核電延役，「非核家園」轉化為「非碳家園」，還有《長照保險法》、《運動發展條例》，重新考量國定假日天數等，都要在這個立法院會期做討論。

民進黨方面認為，立法院在野黨刪減今年度中央政府總預算，是大罷免的「因」。朱立倫說，今年度中央政府總預算已經是有史以來最高的2兆9300億元，民進黨還覺得不好用、不夠用，請民進黨先努力做好事情，到立法院檢討，朝野共同面對，若有不足就提追加減預算，但要先把史上最高預算好好用，不是通過2兆9300億元，還沒開始用就創造假象、說嚴重不足。

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