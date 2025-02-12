喊話港湖人「我需要大家支持」　李彥秀談罷免心聲：說不擔心是假的

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入熱戰階段，國民黨立委李彥秀遭到罷團列為頭號目標，近日更爆出美國房產爭議，引起議論。對此，李彥秀今（12日）表示，大罷免是一個人吊在上面被大家攻擊、檢視，這跟選舉不一樣，說不擔心是假的，所以自己會做最好準備。她也喊話港湖選民，自己從政以來一步一腳印，從來沒有把自己當成官，而是努力傾聽大家的聲音，沒有忘記初心，對於惡罷，「我需要大家的幫忙、需要大家的支持」。

李彥秀於節目《POP撞新聞》談到面臨罷免的心聲，自己預估全國72個區域立委，至少30個選區會有真正的罷免，一定會過第二階段，因為適用舊法不用身分證影本，雖然罷免聲量很高，但主流民意是不是這樣？

李彥秀表示，說不擔心是假的，面對每場挑戰都是戰戰兢兢，而且政局發生很快，接下來會發生什麼事都不知道，但是她會做最好的準備。

李彥秀表示，大罷免跟選舉不一樣，大罷免是一個人吊在上面，沒有對手，有對手時還可以互相切磋優缺點，但是大罷免是一個人吊在上面被大家攻擊、檢視。

李彥秀直言，當然不是不能被大家檢視，現在不管藍綠，檯面上罷免有可能走到二三階段的這些立委，都要做最好的準備，但不可能不擔心、沒有壓力，就是多溝通。

李彥秀指出，現在在立法院運作的每一個法案，黨團勢必要更多充分的討論與社會對話，自己建議分幾個層次，第一，黨的大框架，針對民進黨要做的大罷免，政黨上要做什麼必須要有主軸，例如公投議題。第二，在各縣市的大母雞要喊話一個都不能少，大家都是綁在一起的，黨籍立委的存在對於市政府的意義是什麼？要讓選民更加知道。

最後，李彥秀喊話港湖選民，自己從政以來是一步一腳印，從來沒有把自己當成官，而是努力傾聽大家的聲音，沒有忘記初心，自己的財產申報每一筆都清清楚楚在上面，有疏失有疏漏自己也會儘速去調整，對於今年的惡罷，「我需要大家的幫忙、需要大家的支持」，但是在立法院每一個法案，對的事情她會繼續堅持下去！

▼遭鎖定藍委罷免名單。（圖／記者郭運興製圖）