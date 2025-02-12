　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德盼韓卓快協商「最好總預算送出前」　達成「三件事」不打折

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德前天召集五院院長進行院際協商，民進黨今（12日）召開中常會，據轉述，賴清德會中致詞時表示，五院會商達到三個共同目標，五院肩負憲法忠誠義務、政黨可以競爭，國家不能犧牲、朝野可以競爭，國民不能犧牲，希望韓國瑜院長跟卓榮泰院長，應盡速召集朝野協商，妥善擬定解決之道，最好能在總預算送出前就有結論，讓審查結果能夠促進國家進步發展，而不是阻礙政府施政，讓國家安全不打折扣、經濟發展不打折扣、國人照顧不打折扣。

賴清德表示，知道國人對社會團結安定、台灣進步發展的殷切期盼，所以本週一他根據憲法賦予的權責，在總統府召集五院會商國政，建立溝通平台，讓國政順利推動，讓國家持續前進，在會中達成了三個共同目標。

賴清德指出，第一，五院肩負憲法忠誠義務，彼此監督制衡，更要互相尊重、相互扶持。五院將建立更密切的溝通平台和合作機制，讓各院院務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制。第二，政黨可以競爭，國家不能犧牲。對外，必須以國防、外交為重中之重，以整體國家安全為首要考量，讓國家穩定發展。第三，朝野可以競爭，國民不能犧牲。對內，必須以經濟、民生為優先中的優先，以全民福祉為心中所念，健全產業發展，照顧人民福利。

賴清德表示，在會議中五院分別提出主張，相關各院也將意見帶回研究辦理，其中包括行政、司法、考試、監察，不約而同都提到2025年中央政府總預算遭到刪減、凍結已經影響各院運作。他指出，行政院、監察院是重災戶，因為行政院遭刪減、凍結預算集中在幾個重要機關，而且是在特定的項目，以至於部會施政無法施展；監察院被刪減、凍結預算幾乎達到百分之百，所以很難推動業務。

賴清德強調，希望韓國瑜院長跟卓榮泰院長，應該盡速召集朝野協商，妥善擬定解決之道，最好能夠在總預算送出前就有結論，行政院依據朝野協商結論進行後續處理，希望政府總預算審查結果，能夠促進國家進步發展，而不是阻礙政府施政。

賴清德指出，要感謝五院的代表能共聚一堂，以行動展現團結，也以行動支持國政的順利推動，更期盼未來五院能共同維持憲政秩序，行政院和立法院促進更流暢的溝通合作，達成全體國人希望社會團結安定、台灣進步發展的期待，讓國家安全不打折扣、經濟發展不打折扣、國人照顧不打折扣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不只是練習賽！韓媒曝台韓戰G2先發
22元外送發票中千萬！獎金沒人領爆糾紛
國道血滴子！天外飛來巨輪砸對向賓士　恐怖瞬間曝
快訊／民眾在亞灣「疑撈到屍塊」　警方送驗比對中
威力彩狂飆12億！3星座「受到財神眷顧」　快手刀衝了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍發動罷免案被抓包狂抄名冊　綠營準備法律戰因應

分析陳怡君難關不只司法還有派系　媒體人：很難不聯想到2026選舉

賴清德盼韓卓快協商「最好總預算送出前」　達成「三件事」不打折

喊話港湖人「我需要大家支持」　李彥秀談罷免心聲：說不擔心是假的

賴清德談罷免引佛語「因果說」　朱立倫：放下屠刀、立地成佛

還錢於民！促普發現金1萬元　朱立倫：只佔政府超徵稅收的4成

金馬服務中心預算斷炊　執行長喊話朝野理性溝通

逼迫台灣遷駐處！美6眾議員致函川普　要求非洲成長法案排除南非

兵力短缺國軍招新血！軍校招生專案　邀4百高中職生參訪三軍官校

藍喊遏止幽靈連署　綠揭罷免案史：別以為大聲就能掩蓋造假亂源

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

藍發動罷免案被抓包狂抄名冊　綠營準備法律戰因應

分析陳怡君難關不只司法還有派系　媒體人：很難不聯想到2026選舉

賴清德盼韓卓快協商「最好總預算送出前」　達成「三件事」不打折

喊話港湖人「我需要大家支持」　李彥秀談罷免心聲：說不擔心是假的

賴清德談罷免引佛語「因果說」　朱立倫：放下屠刀、立地成佛

還錢於民！促普發現金1萬元　朱立倫：只佔政府超徵稅收的4成

金馬服務中心預算斷炊　執行長喊話朝野理性溝通

逼迫台灣遷駐處！美6眾議員致函川普　要求非洲成長法案排除南非

兵力短缺國軍招新血！軍校招生專案　邀4百高中職生參訪三軍官校

藍喊遏止幽靈連署　綠揭罷免案史：別以為大聲就能掩蓋造假亂源

吃湯圓脹氣、胃酸逆流？中醫教按「3部位」快速緩解　喝1飲料也能輕鬆消化

六堆祈福尖炮城新亮點！SDGs棒球尖炮城　總獎金40萬

藍發動罷免案被抓包狂抄名冊　綠營準備法律戰因應

Kep1er沈小婷遭前公司開告！　「身份證號竟沒馬賽克」見面會急喊卡

日本隊12強不敵台灣拍成紀錄片！監督：經典賽將組更強陣容

Honda「全尺寸旗艦休旅」新年式升級！3.5升V6動力折新台幣147萬起

分析陳怡君難關不只司法還有派系　媒體人：很難不聯想到2026選舉

小炳憶「與大S通2hrs越洋電話」　生前暖舉感動他：非常有愛

消費滿額抽鑽石項鍊！情人節餐飲優惠整理　親親合照送干貝奶油燒

跟女友同居！海王劈腿「用LINE超狂1招」跟學妹聊天：每天重複做

紅髮艾德印度街頭表演當地警察突拔麥！被觀眾噓翻 #Ed Sheeran

政治熱門新聞

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

快訊／檢調搜2個小時帶走一箱資料　陳怡君喊：請大家相信我清白

民進黨又爆性騷！女黨工被威脅自願離職

卸任後首次接陳其邁電話！蔡英文曝原因

分析／大罷免不該是賴清德首選　他已明示「僵局解方」等藍營上車

控陸製啤酒用我國國旗　綠委質疑誤導

預言藍白大罷免「有破口就全滅」　黃揚明曝停止朝野恩怨解方

鏡民調／大罷免勢不可擋？若成案73.8%民眾會去投　藍支持者意願低

川普上任後首次！　國防部證實：2美軍艦由北向南駛經台海

鏡民調／賴清德施政滿意度維持過半　國民黨支持度跌破兩成

藍白亂刪預算竟還要求不提覆議案　北市議員批荒唐

立法院否決選罷法覆議案　議員憂：台灣民主大走回頭路

砍預算阻礙高雄分屍案調查？　藍打臉了

更多熱門

相關新聞

分析陳怡君難關不只司法還有派系　媒體人：很難不聯想到2026選舉

分析陳怡君難關不只司法還有派系　媒體人：很難不聯想到2026選舉

民進黨台北市中山大同選區議員陳怡君今(12日)疑似因涉嫌詐領助理費，辦公室、服務處驚遭到檢調搜索。對此，媒體人樊啓明表示，爆發時間點很難不聯想到2026選舉，中山、大同選區是綠營重要票倉，當王世堅選上立委後，留下的議員空缺成了綠軍兵家必爭之地，新人老將背後都有人罩，反觀被正國會踢出來的陳怡君，處境最為險惡，陳怡君遇到這難關不只是司法，恐怕還有派系勢力。

喊話港湖人「我需要大家支持」　李彥秀談罷免心聲：說不擔心是假的

喊話港湖人「我需要大家支持」　李彥秀談罷免心聲：說不擔心是假的

賴談罷免「因果說」　朱立倫：放下屠刀

賴談罷免「因果說」　朱立倫：放下屠刀

推普發現金1萬元　朱：只佔超徵稅收4成

推普發現金1萬元　朱：只佔超徵稅收4成

李遠自稱與外交部長「難兄難弟」

李遠自稱與外交部長「難兄難弟」

關鍵字：

政治院際協商朝野協商總預算賴清德韓國瑜卓榮泰民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

夫約洗泰國浴當面性交！網紅妻崩潰還挨告

許瑋甯宣布新身份…害羞放閃！邱澤低調「寵妻護花」

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

醫染諾羅「1天狂拉10次」：別再吃吐司稀飯了！

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

蘋果春季新品無預警上架

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面