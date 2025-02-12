批民進黨煽動社會對立搞罷免　國民黨示警：全台將燒超過12億

▲國民黨表示，若全面發動罷免，全台將燒掉超過12億納稅錢。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院昨日處理行政院《公職人員選舉罷免法》連署加嚴版本覆議案，表決在藍白合作下，以60票對51票否決該議案，民進黨團總召柯建銘對此表示，黨團一定會聲請釋憲。國民黨今（12日）指出，民調顯示，逾六成民眾不支持大規模罷免，但民進黨仍堅持推動，甚至煽動社會對立，將罷免變成政黨鬥爭的工具。民進黨的行為不僅與民意背道而馳，也讓人民付出不必要的高額代價。

立法院去年三讀通過《選罷法》修正案，條文明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本，行政院2日提出覆議，並稱「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」。立法院全院委員會昨天上午經各政黨派出代表發言後，11時開始進行投票。藍白聯手以60票「反對覆議案」勝過綠營51票「贊成」，韓國瑜宣告覆議失敗，維持原決議。

國民黨表示，行政院覆議投票結果昨天出爐，最終未通過，顯示民意仍支持修法合理化，避免罷免亂象。民進黨卻無視民意，推動一場充滿爭議的大罷免時代，這場大罷免風潮將耗費巨額公帑。

國民黨指出，回顧基隆市的罷免案已經花費3000萬元，若全面發動，全台將燒掉超過12億納稅錢，這筆錢本可用於提升教育、改善醫療或推動社會福利，卻可能被浪費在毫無實質意義的政治鬥爭上。呼籲民進黨停止對立、回歸理性，才是維護國家未來的正確道路。