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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

讚賴韓五院會商態度正確　游盈隆點僵局主因：必須十萬火急去收拾

▲▼總統賴清德邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德、立法院長韓國瑜。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德10日邀請五院院長會商國政，立法院長韓國瑜會中表達，希望賴清德呼籲停止惡性大罷免，總統府副秘書長張惇涵則透露，賴清德引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（12日）表示，賴韓當前態度是正確的、健康的，已經邁出化解僵局第一步，但藍營本就有嚴重內部矛盾，並不希望政治僵局被化解，而綠營躁進的盲動主義力量，也造成民進黨執政的障礙與災難，這都是賴總統必須十萬火急去收拾的。

游盈隆表示，正月十三，賴總統邀集五院院長會商國政，成為台灣政壇新春最大盛事。會中，賴清德引佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應韓國瑜，韓國瑜期盼賴清德以民進黨主席身份呼籲各方停止惡性大罷免，引起各方熱議，各自解讀，值得一評。

▲▼總統賴清德召集五院院長入總統府進行國政會商。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德召集五院院長入總統府進行國政會商。（圖／總統府提供）

游盈隆表示，賴韓上述對話，不可能預先彩排過，較屬於不假思索、率真的反應。根據府副秘書長張惇涵轉述，賴總統的意思是「大家齊聚一堂，坐在這邊，就是為了解決那個『因』，避免大家不希望的『果』」。不過，究竟是哪個因？哪個果？總統並沒有明講，這就形成一個羅生門。

游盈隆分析，韓國瑜理解的「因」是指114年度中央政府總預算案，韓國瑜會本於職權跟朝野黨團協商；此外，陪同韓出席的副院長江啟臣則指出「韓在會中也充分表達治標與治本，很多是治標的問題，恐怕也必須要治本」。

游盈隆認為，由此可見，賴韓對當前政治僵局的形成與化解，都認為應探求真正的因，並解決其帶來的果。這樣的態度是對的、正確的、健康的，雖然還是高來高去，但已經粗具政治家的模樣，邁出化解僵局的第一步。

游盈隆說，不過，從各種跡象看，賴韓對當前政治僵局的認知與解決，能不能在各自陣營內獲得一致支持，一錘定音，不無疑問，尤其是藍營內部。

游盈隆指出，從賴總統邀集五院院長會商國是訊息一出，藍營內部陰謀論就已甚囂塵上，各種杯弓蛇影說法蜂擁而出，說賴拉攏韓意在裂解藍營等等，這一來表現出藍營本就有嚴重的內部矛盾，同時並不希望當前政治僵局被有效化解；對有些人來說，是恨不得政局越亂越好、越僵越好，因為那樣才有利藍營2026及2028大選，簡單地說，綠營的痛苦就是藍營的快樂，這是標準零和遊戲的思維。

游盈隆再指，在綠營方面，不願意走政黨和解與合作道路的人有如過江之鯽，這從柯總召高唱大罷免卻獲得黨內和基層不小的回響，就看得出來。這股躁進的盲動主義力量，已經造成民進黨執政的障礙與災難。

游盈隆強調，試舉一例，民進黨內竟然有人主張「透過大罷免，可以迫使國民黨同意倒閣，進一步解散國會重新改選」，這種荒謬絕倫的想法竟然在黨內流傳，顯示民進黨內缺乏論述能力的問題有多嚴重，這些都是賴總統兼主席必須十萬火急去收拾的。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

▲▼游盈隆出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

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