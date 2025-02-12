TVBS民調／2026決戰賴清德本命區　陳亭妃輾壓謝龍介、林俊憲苦追

▲民進黨立委林俊憲、陳亭妃、國民黨立委謝龍介。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

明年是2026縣市首長大選，而台南市長黃偉哲8年任滿，對於新任市長人選，藍營已定於一尊由藍委謝龍介角逐，綠營除綠委陳亭妃、林俊憲有意參選外，綠委王定宇則頻頻被點名。根據TVBS民調中心今（12日）公布最新民調顯示，若綠營推派陳亭妃參選台南市長，則以48%支持度大勝謝龍介的32%，兩人差距較去年八月調查拉大5個百分點。若綠營推派林俊憲，則林以37%敗給謝龍介的42%。

民調顯示，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長，與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為48%，與去年八月的調查相較，略增2個百分點，謝龍介的支持度為32%，略減3個百分點，另外20%未決定，雙方差距由11個百分點增加至16個百分點。

若與年齡交叉分析，20-29歲對陳亭妃的支持度最高，同時上升至59%，謝龍介的支持度則略降至24%；40-49歲也有57%支持陳亭妃，增加8個百分點，32%支持謝龍介；30至39歲市民對陳亭妃的支持度略增至45%，支持謝龍介的比例則減少13個百分點至31%，另外24%未決定。

若民進黨推派林俊憲，與國民黨的謝龍介對決，謝龍介支持度較去年八月略增4個百分點至42%，林俊憲的支持度則維持37%，雙方差距略增至5個百分點，另外21%未決定。若民進黨派王定宇，謝龍介支持度為45%，較前一次調查增加5個百分點，王定宇的支持度則略減至33%，兩人差距增加至12個百分點，另外有22%未決定。

訪問時間自114年2月4日至10日晚間18：30-22：00，調查方法為電話後四碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，有效樣本883位20歲以上台南市民，抽樣誤差95%信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內，經費來源TVBS。

