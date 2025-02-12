鏡民調／大罷免勢不可擋？若成案73.8%民眾會去投　藍支持者意願低

▲民團對大批藍委發動罷免。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

近日大罷免、總預算風波熱議，《鏡新聞》今（12日）公布最新民調，對於國會立委表現滿意度，綠委45.1%、藍委跌至新低31.6%、白委28.4%，藍白委不滿意度雙雙突破五成。對於在野黨大刪總預算，民調顯示，逾五成53.2%民眾不贊同，高於贊同的33.3%。對於大罷免，則有46.4%民眾表示贊同，並有73.8%民眾表示若罷免案成案會去投票，民進黨支持者會去投票的比例91.9%，；民眾黨支持者會去投票比例為61.9%，而藍營支持者會去投票的比例為51.3%。

民調調查立法院各黨立委表現，綠委呈現滿意度上升、不滿意度下降趨勢，有45.1%民眾表示滿意，其中10.0%非常滿意、35.1%還算滿意、42.7%不滿意，包含22.6%不太滿意、20.1%非常不滿意、12.2%未表態。藍委則是滿意度下滑、跌至新低，認為滿意的有31.6%，其中4.1%非常滿意、27.5%還算滿意、不滿意為55.0%，包含26.3%不太滿意、28.7%非常不滿意、13.4%未表態。

白委整體表現基本持平，有28.4%民眾表示滿意，其中4.1%非常滿意、24.3%還算滿意、不滿意為55.7%，包含24.0%不太滿意、31.7%非常不滿意，15.9%未表態。

另外，對於在野黨大刪總預算及通過憲訴法、選罷法、財劃法等修法，民調顯示，33.3%民眾表示贊同這個做法（13.3%非常贊同、20.0%還算贊同），高達五成以上（53.2%）民眾表示不贊同這個做法（不太贊同19.4%、非常不贊同33.8%）。13.5%未表態。

若與政黨傾向交叉分析，民進黨支持者的強烈反對，不贊同比例高達86.3%，國民黨與台灣民眾黨支持者普遍支持，贊同比例分別為70.7%與67.7%。若與年齡交叉分析顯示，總體來說，各年齡層對預算刪減都是不贊同大於贊同，尤其是以20-29歲的年輕族群不贊同比例高達64.3%（20-24歲）與 58.3%（25-29歲）。

對於全國立委大罷免部分，則有46.4%民眾表示贊同立委罷免活動，44.5%民眾表示不贊同立委罷免活動。9.1%未表態。經交叉分析民進黨與時代力量支持者對罷免案支持度較高（民進黨77.5%、時代力量74.6%）。國民黨支持者強烈反對（不贊同83.7%），僅有少數支持罷免。民眾黨支持者則是70.3%的支持者反對罷免，但也有近30%（29.2%）的支持者贊同罷免。

如果選區立委罷免案成立，有高達73.8%民眾表示會去投票、21.7%不會，4.5%的受訪者沒有表態。經交叉分析，民進黨支持者會去投票的比例91.9%，其中一定會去投的高達86.4%；民眾黨支持者會去投票比例為61.9%，而國民黨支持者會去投票的比例為51.3%，為三黨最低。

該調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2025年2月9日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話541人、手機551人，共1,092份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源：鏡電視。