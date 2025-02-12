預言藍白大罷免「有破口就全滅」　黃揚明曝停止朝野恩怨解方

▲總統賴清德與立法院長韓國瑜出席五院國政會商。（圖／總統府直播）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德10日邀五院院長召開院際會商，立法院長韓國瑜在會上呼籲停止大罷免，賴清德則引佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。對此，媒體人黃揚明11日表示，既然罷免無可避免，要停止朝野恩恩怨怨，最好方法就是罷免全部失敗，接下來要求執政黨負起政治責任，柯建銘要不要辭立委？卓榮泰內閣要不要總辭？他也提醒在野黨，這半年就是選戰，在野黨輸了將退無可退，只要有一個破口，2028年國民黨、民眾黨都會一起毀滅。

黃揚明於節目《大新聞大爆卦》表示，當大家看穿賴清德動機，就是要當好人，但又要做罷免，目前就是一個定局，不管是解讀賴清德設定什麼底線、在野黨怎麼做能社會和諧，但這誰說得算？賴總統要不要先找在野黨領袖開一個朝野高峰會，白紙黑字寫下來，一起發表朝野和解聲明，全面退出罷免活動，把條件都講清楚，如違此誓辭去總統職務。

黃揚明表示，現在根本上的問題是賴清德有權無責、濫用了總統職權，院際協商的法源裡有提到「除憲法另有規定外」，也就是五院依照其憲法職權做事情時，不關總統的事，但現在賴清德莫名其妙開了這場五院國政會商，意思就是五院都是我管的、再次把濫權真面目浮在檯面上，只把五院當成下屬，不會尊重民意機關的。

黃揚明直言，既然今年大罷免無可避免，要停止這一波朝野的恩恩怨怨，最好的方法就是所有的罷免全部失敗，接下來要求執政黨交出人頭，要有人負起政治責任，柯建銘要不要辭立委？卓榮泰內閣要不要總辭？這些事情必須做到，到時賴清德一定會切割，但大家其實都知道罷免背後就是賴清德。

最後，黃揚明強調，罷免絕對不能讓它成功，而且接下來罷免連署到投票的半年時間，行政部門會不會全面開始擺爛？各部會不斷用「因為藍白砍預算，所以怎麼樣」造樣造句，所以提醒在野黨，這半年就是戰爭、就是選戰，如果沒有意識到就等於投降了，在野黨輸了將退無可退，只要有一個破口，2028年國民黨、民眾黨兩個在野黨都會一起毀滅。