河濱公園過年清百噸垃圾「一半是爆竹」　新北喊勿違規：最高罰15萬

▲新北市高灘處提醒民眾注意，河濱公園有公告特定施放煙火專區，違者最高可罰15萬。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社

新北市河濱公園春節期間清運垃圾達143.6公噸，其中爆竹煙火廢屑就占一半、約74.2公噸。高灘處提醒民眾勿違規燃放爆竹煙火，不僅易發生雜草火警，最高可處15萬元罰鍰。

新北市政府高灘地工程管理處今天發布新聞稿表示，河濱公園擁有許多熱門景點及豐富的休憩設施，且有全台最長的河濱自行車道210公里，民眾可騎乘自行車享受徐徐和風沿途兜風，徜徉在河畔綠意及自然風光中。

高灘處表示，基於公共安全、安寧與風俗民情的考量，市府依平日及節慶期間共公告河濱公園8處地區為爆竹煙火施放專區，但仍有許多民眾違規燃放爆竹煙火，保全人員除需勸離民眾外，還常有煙屑掉入引燃草叢，需辛苦協助滅火，甚至通報消防人員到場灌救。

▲煙火 。（示意圖／記者劉亮亨攝）

高灘處表示，春節連假期間除了出遊民眾製造的垃圾外，還有許多炮屑遺留，讓清潔人員忙於清理，據統計，光是大年初一至初五，5天從河濱公園清運出的垃圾約143.6公噸，其中爆竹煙火廢屑就達74.2公噸。

高灘處呼籲民眾到河濱公園遊玩，爆竹、垃圾隨手帶走，共同維護公園環境及景觀，以保良好遊憩及活動品質。若違規施放爆竹遭查獲，消防主管機關可依爆竹煙火管理條例處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。