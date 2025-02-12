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新北女心臟病發急需送醫偏遇塞車　警鳴笛開道協助就醫

▲林姓男子停妥車輛後急忙衝入派出所求助。（圖／大溪警分局提供）

▲林姓男子停妥車輛後急忙衝入派出所求助。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市26歲高姓女子因心臟病突發急需就醫偏遇下班車流壅塞，家人看見路旁派出所立即進入求援，警員鄭意寶接獲報案後立即駕駛巡邏車開啟警示燈與警鳴器於前方開道協助前往醫院，原本需30餘分鐘路程僅不到15分鐘就抵達醫院。

▲所幸高女在警方開道後及時送醫獲得救治。（圖／大溪警分局提供）

▲高女在警方開道後及時送醫獲得救治。（圖／大溪警分局提供）

昨日17時許，家住新北市鶯歌區的林姓男子因其阿姨高姓女子心臟病發，欲至桃園聖保祿醫院就醫，行經大鶯路時正逢下班時間，車流量大回堵車陣中，林男見路旁有間派出所，立即下車衝進派出所求助，神色慌張向警方表示高女意識不清必須立刻送醫懇請警方協助，中新派出所警員鄭意寶接獲報案後立即駕駛巡邏車、開啟警示燈與警鳴器於前方開道，協助林男前往桃園聖保祿醫院就醫，在下班車流量尖峰時刻本須30餘分鐘路程，不到15分鐘就抵達。

警方表示，家屬稱高女本有心臟慢性疾病，昨日因氣溫變化大導致心臟疼痛疾病復發，呈現精神意識不清狀態，當下只能立刻送醫，因下班車潮造成受困車陣中，幸好有員警協助即時趕至醫院就醫，高女經緊急治療後，病情趨於穩定，家屬再三感謝警方協助。

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