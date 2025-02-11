南投雙龍林道工人突中風倒地　信義鄉警民合作接力送醫救回

▲信義鄉雙龍部落警民合作，接力護送中風病患金姓男子及時就醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

62歲工人金姓男子日前於寒流來襲期間，在雙龍林道工作時突然腦中風、暈眩倒地意識模糊；由於現場距離最近的消防分隊尚有50分鐘車程，警方趕抵現場後，先以警車將金男載往雙龍停車場，再由消防隊接駁送醫，節省一半路程，也及時救回金男一命。

信義警分局指出，雙龍派出所所長洪振芳於4日上午11時接獲報案，當時也在雙龍林道工作的金男胞兄表示，弟弟意識不清、無法言語，且身體左半側癱軟無力，但呼吸心跳正常，疑似在低溫下工作發生腦中風，洪振芳也立即協助通報119消防隊。

不過由於最近的水里消防分隊派遣救護車至雙龍林道仍有24.5公里遠，恐怕要50分鐘左右才能抵達，洪振芳見情況危急、不容耽誤，請金兄先以貨車將金男從雙龍林道載至派出所，洪振芳及警員林晏廷再合力以警車，將金男載至雙龍停車場與消防隊會合，後由救護車接力送往竹山秀傳醫院救治，也使金男獲得及時救治，與家屬都對警方感謝不已。

信義分局提醒，近期持續低溫，民眾若有慢性病史，至山區工作或旅遊應多加注意自身狀況，如遇緊急情況可撥打110或119，尋求警方或救護人員援助，以確保自身安全。