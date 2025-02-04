感冒後心臟病發機率增3倍↑！打流感疫苗「猝死風險少一半」

▲大S猝逝，掀起民眾搶打流感疫苗。（圖／施勝桓小兒科診所提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

大S因染上流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震驚各界，也掀起搶接種疫苗之亂。對此，心臟內科醫師劉中平表示，他還沒來得及回神時，診所已經被問流感疫苗的電話打爆了。事實上，他曾多次在公開場合說明流感疫苗的重要性，呼籲高危險群務必盡早接種，一般人接種則減少一半猝死機會和2成中風風險。

劉中平在粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」表示，大S罹患流感過世，讓診所被詢問流感疫苗的電話打爆了。而他過去多次說明流感疫苗的重要性，卻遇到被謾罵的情況，更哭笑不得的是，還有三個月前當面質疑疫苗的患者，在大S猝逝後，來詢問還有沒有剩餘的流感疫苗可以注射。

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劉中平就貼出他2022年的貼文，當時他就強調「流感疫苗預防心臟病的效果和戒煙一樣好」，一般人接種可以減少一半的猝死機會和兩成中風的危險，心臟病人接種可以減少三成心肌梗塞的危險。

他坦言，身為傳統的心臟科醫師，他原本對疫苗興致缺缺，後來開始研究預防醫學，發現疫苗就已經成了預防慢性疾病的最新模式，「研究顯示，感冒後心臟病發生的機率增加三倍以上，感冒引發的發炎反應會增加血液的凝固程度，造成血管收縮，以及血管內皮功能不良；感冒引起的交感神經活化和代謝異常，會讓心臟血流不穩定，使得血管斑塊容易破裂，引發心肌梗塞。」

劉中平當時就說，如果家人有心臟疾病，每天要提醒對方記得吃藥，可能很麻煩，但是接種流感疫苗，可以減少未來因為心臟病發作而住院的機會，而且效果和每天固定吃高血壓、高血脂的藥物一樣，甚至和戒菸的效果一樣好，「那是不是一年打一針還蠻值得的呢？​」