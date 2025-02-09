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陸一家三口春節塞車陣　爸爸下車尿尿「人沒再回來！」

▲▼陸一家三口堵車塞車陣　爸爸下車尿尿「不見了」。（圖／翻攝紅星新聞）

▲爸爸下車尿尿後就失蹤，再被找到已身受重傷，多處骨折。（圖／翻攝紅星新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川南充一家三口春節假期結束後，從老家開車返回江蘇無錫工作，凌晨在高速公路上遇到嚴重堵車，爸爸由於尿急下車小便，沒想到就此消失，沒回到車上。媽媽報警之後，警方開始在附近搜索，並於隔天中午在高速公路橋下的山坡找到全身多處骨折的爸爸。

根據《紅星新聞》報導，一家三口爸爸、媽媽，及女兒4日凌晨3時在陝西紫陽縣內的高速公路遇到嚴重堵車，爸爸楊先生憋不住尿了，想說反正車子也動不了，就乾脆下車在路邊小便。

不過，楊先生下車之後卻一直沒有回來，直到半個小時後，道路都恢復暢通了，後方車輛狂按喇叭，人還是沒有出現，媽媽吳女士只好先把車開離，並報警求助。

警方到場之後，開始沿著高速公路找人，直到隔天下午1點，才在高速公路橋下的一處山坡發現了滿身是血、全身多處骨折的楊先生。

警方表示，當時楊先生還有意識，但就是站不起來，有骨折的情況，「我們也不敢亂移動他，因為骨折很嚴重，怕會造成二次傷害。」

目前楊先生正在醫院治療中，主要是手臂及腿部骨折，已經沒有生命危險，但還在等待手術。

對於當天凌晨發生了什麼意外，楊先生尚未對外解釋，但網友都猜測應該是路邊上廁所時不慎摔落。此外，也有網友認為，高速公路應該增加更多廁所，避免堵車找不到廁所，在路邊解決發生意外。

▲▼陸一家三口堵車塞車陣　爸爸下車尿尿「不見了」。（圖／翻攝紅星新聞）

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