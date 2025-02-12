阿北車禍送急診！照完X光「突下劈一字馬」　全場驚呆了

▲阿北筋超軟。（圖／黃京葦授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

部立台東醫院急診醫師黃京葦昨日發文分享，在春節連假前後，有位出車禍的阿北來診，主要是肩部疼痛及肢體多處擦傷，當時阿北才剛照完X光，立刻打電話報平安，甚至在急診室下劈一字馬，讓護理師們驚呆，連其他患者的家屬都忍不住偷笑。

黃京葦昨日在Threads分享醫院的荒唐趣事，「在春節連假爆炸的前後，一位因騎機車與汽車擦撞的阿北來診，主訴右側肩部著地疼痛及肢體多處擦傷。」

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那時，阿北剛照完X光，都還沒進行病解，就打電話笑說「哈哈哈...嘿啊，剛剛車禍，啊沒有怎麼樣啦！嘿嘿嘿嘿嘿！」在一旁的她聞言，才知對方是要去打麻將的路上發生車禍，同時也忍不住說「阿北，你都還沒來看X光，你怎麼知道沒有怎麼樣。」

沒想到，阿北突然起身，在眾人來不及反應之際，直接在急診室下劈一字馬；而護理師們見狀驚呼連連，旁邊的家屬則轉頭偷笑。

對此，網友們紛紛笑回，「X光有比麻將重要嗎？沒有」、「三缺一乃天下大事」、「我瑜伽上這麼勤，都還不能劈成這樣，他平常到底是幹嘛的？好想知道」、「我就問X-ray看完真的確定沒事？抱歉我很想知道答案」、「急診室的醫護都超辛苦的，阿北超棒欸！沒有巨嬰症重點是還娛樂了現場醫護，可愛阿北」、「阿伯真的猛，很好奇他怎麼保持這麼軟Q的」、「這直劈腿比我還標準，沒翻髖耶」。

．黃京葦授權引用。

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