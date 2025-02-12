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店員熱情給試喝！她爽快買2包「被收3包錢」傻眼　網炸鍋了

▲▼100元。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友上個月搭高鐵返鄉過年，等待的過程中，她看到有櫃位在賣補品，便想拿個DM參考，當時店員熱情介紹，又主動給她試喝，後來她也爽快地買了兩包，怎料剛剛試喝的也被算錢，讓她感受很差，直呼「這算強迫消費嗎？還是我少見多怪了。」

女網友昨日在Dcard發文提到，上個月準備坐車回家過年，因為阿嬤剛做膝蓋手術，在高鐵站看到有賣滴雞精，想說可以帶回去給她補補身體，「原本只是想拿個DM參考，店員看到我就開始介紹產品，也很認真地講現在活動優惠等；說實在的，我沒想到滴雞精這麼貴，即使是小盒的，對我這個打工仔來說也實在不便宜。」

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當時，她詢問店員，是否可以先買兩包，讓家裡長輩喝看看，喜歡的話再回來買；而店員則表示，「可以，不過單包的價錢比較貴，還是我現在直接幫妳熱一包試喝...很快。」

沒想到，原PO結帳時，被算了三包的價錢，當她表明自己只要兩包後，店員竟回，「妳剛剛已經喝一包了。」這讓她頓時覺得被強迫消費了，但由於發車時間將近，她也懶得再跟對方爭論，只好認命結帳再趕去搭車。

她無奈表示，「不知道大家有沒有這種試吃、試喝要付錢的經驗嗎？因為我第一次遇過，感受不太好，不確定試吃付費是不是現在的常態，只看過好市多那種排隊免費試吃的，怕是自己太少見多怪。」

對此，網友們紛紛回應，「這個不客訴對不起自己，根本在騙」、「很過分欸！說熱一包試喝，結果是妳要買的那包」、「要是我當下就直接不買走人了」、「直接說哪間...客訴」、「直接向他們總公司申訴，再不行就向消基會申訴」、「這種算是強迫推銷了！好像可以檢舉」。

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