貧民悲歌！窮母療養院探望女兒　沒錢搭車走回家遭酒駕女撞死

▲文姓女子沒錢搭車，雨天徒步回家被酒駕撞死。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

67歲文姓女子2日去療養院探視女兒後，因沒錢搭車而徒步回家，行經八里區中華路三段時，遭酒駕的51歲許姓女駕駛撞上，倒地近1小時才被發現，送醫不治。警方獲報後，立刻逮捕許女，並依肇逃致死、公共危險等罪將許女送辦。

據悉，文姓女子經濟狀況不好，獨自在蘆洲、八里廟口及市場擺攤賣糖果餅乾賺取微薄的收入，再將錢拿去支付女兒住療養院的費用。文女2日去療養院探視女兒，因沒錢坐車回家，只能在雨中步行，沒想到竟遇到酒駕肇逃的許姓女駕駛。

許女2日在八里跟親友聚會後，酒後開車準備回到三重住家，2日晚間6時許行經八里區中華路三段，撞上在路旁的文姓女子。沒想到，許女撞人後沒下車查看或報警，反而加速衝回三重住家，肇事逃逸。

警消晚間7點多接獲民眾通報，趕到時發現文女已經失去呼吸心跳，送醫搶救仍傷重不治。然而現場沒有監視器直接拍攝，因此無法確定案發時間，只好擴大調閱經過車輛及經過車輛的行車記錄器。

▲許女撞人後肇事逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）



警方調閱周圍監視器、行車紀錄器發現，有一輛轎車經過事故地點前，曾出現跨越分向線、車身搖晃等情況十分可疑，車輛最後駛入三重一處社區，因此立刻派人前往追查。

到場後，確定車輛的右前方頭燈有毀損情形，而案發地點也有汽車燈殼碎片，因此認為車主許女涉嫌重大，將許女帶回派出所偵辦。

許女到案後坦承有喝酒駕車，也知道撞到人，但以為對方傷勢不嚴重才離開。警方表示，許女酒測值0.07毫克，訊後依肇逃致死、公共危險等罪將許女移送檢方偵辦，檢方複訊後裁定6萬元交保，全案持續偵辦中。

文女親人得知消息後非常氣憤，認為肇事者當時如果有停車查看、幫忙呼叫救護車，文女可能有機會保住一命。

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