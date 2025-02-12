在家工作！超狂職缺上架「看得到人體氣場」　時薪驚呆一票人

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一間電商公司昨（11）日更新了刊登在104人力銀行的職缺，想找1-2位星象占卜人員，應徵者要能看到人體的氣場，並清楚分辨氣場的顏色，一律在家工作，時薪200-400元。對此，大票網友洗版直呼，「會凝還只能拿這麼低的時薪，慣到爆欸」、「這是在徵異能工作者了」。

「104人力銀行」在Threads分享截圖，一間公司昨日更新關於「aura氣場／靈氣場／能量場畫圖」的職缺，完全遠端，有日班或晚班，時薪200-400元；在條件部分，應徵者必須看得到人體、貓狗的氣場，且能夠清楚辨別氣場的顏色。

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至於工作內容，應徵者要依據公司提供的照片，用正確的顏色畫出氣場顏色分布，並與他們的工程師合作，協助程式分析的氣場顏色，調整到最正確的狀態。

對此，大票網友看傻了眼，紛紛回應「至少他們還能用正式的文件登記行號，正常的報稅程序，還有薪資系統」、「天空競技場210層，遇過華石鬥郎（輸了），已投履歷」、「只看得到色氣，這樣可以應徵嗎？」「芙莉蓮會不會為了旅費和魔導書而接下這份工作呢」、「徵求念能力者要會使用凝」、「看得到氣場，一個人至少1小時能收2000，誰還跟你拿200的時薪」。

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