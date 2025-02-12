黑狗放養出事！台中騎士側面遭撞「手斷了」　警要追飼主是誰

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區近日發生一起罕見車禍，一名劉男騎車載著廖女行經安林路，結果路邊一隻黑狗突然竄出，跟機車發生碰撞，導致2人直接重摔，狗狗瘋狂逃竄。劉姓騎士說，附近民眾稱狗狗有人飼養，且有戴項圈。警方則說，會調閱監視器確定犬隻是否有飼主。

▲台中一名騎士遭一隻從路邊竄出的黑狗撞上，當場重摔。（圖／民眾提供）



第六警分局說明，該案發生在1月18日15時許，33歲劉男騎乘機車搭載40歲廖女，沿著安林路往福雅路直行，撞擊由路邊竄出之犬隻，導致劉男、廖女四肢受傷。警方到場時，犬隻已經不在現場，查訪附近鄰居，表示不清楚飼主為誰，究竟是有人飼養還是流浪狗，將持續調閱監視器追查。

監視器畫面拍下，劉男車速也不快，突然有一隻黑狗從路旁橫向暴衝，猛撞上機車前輪，劉男2人重摔，狗狗則繼續跨過街道，往監視器死角方向奔去。

▲▼劉男跟後座乘客廖女重摔倒地，全身有多處受傷。（圖／記者許權毅翻攝）



劉男說，當下車子直接滑掉，且撞擊到頭部，手也直接斷了，自己也有養狗，不會隨意放出去，有附近住戶說，那隻狗是旁邊的工廠飼養，不是第一次發生車禍，但先前可能不嚴重，飼主才沒這麼在意，就繼續放任。

劉男表示，目前動保處與警方都有前往找人，但廠區不承認有養那隻狗，可能出問題之後又把狗狗給藏起來，他剛好遇到倒楣，目前也沒有實質證據能證明飼主。