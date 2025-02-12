比心靈課程還狂！律師「見神秘力量」嚇壞　全場喊：大富翁捐100萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

最近，心靈課程話題再起，「巴毛律師」陳宇安不禁想起，之前也曾被朋友帶去一個分享會，一群人不斷講述如何讓事業起飛，但方式是用幻想的，還會放遊艇、豪宅的圖片；簡而言之，就是讓大家做一堆白日夢，然後寫下來，「接著什麼都不要做，宇宙就會幫你完成。」這段奇葩經歷掀起熱烈討論，不少網友笑虧，「神秘的力量！」

陳宇安昨晚在「巴毛律師混酥團」發文提到，她之前被朋友拉去參加一個分享會，跟「三階段成長課程」不太一樣，比較類似現在的顯化大會，就是一群人一直說如何成長、如何讓事業起飛，「但他們起飛的方式是用幻想的，就是一些人會上台，放遊艇、豪宅的PPT，說這是我某某某十年以後的住家，還有我的遊艇......。」

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不僅如此，期間會穿插一些捐款給弱勢團體的活動，當成員捐100塊錢後，全場就會大喊，「某某大富翁捐100萬。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她坦言，「我真的嚇壞，然後最近顯化突然變得好紅，好多顯化KOL，還有教人如何顯化的課程書，但我看了一些他們的影片內容，就是叫你做一堆白日夢並寫下來，接著就不要去想，什麼都不要做，也不用為這個目標努力，完全不要去想，然後宇宙就會幫你完成。」

最後，陳宇安不禁直呼，「我覺得這跟身心靈課程有的比欸，就是在跟你講每天幻想，可以不勞而獲不是嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「其實顯化還是要朝目標去努力，只是讓你過程不要內耗而已，但是網紅會增加一些奇怪的條件」、「現代版神棍？」「想像力是你的超能力」、「我比較想學地上撿錢」、「如果夢想中樂透，至少要先買彩券」、「怎麼聽起來很像紫衣神教，一切都是業力引爆」。

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