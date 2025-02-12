快訊／天雨路滑！彰化東外環道15大小車連環撞　現場慘況曝

▲彰化東外環道路發生3起共15輛車連環撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

天雨路滑！彰化花壇東外環6K處，今天上午連續發生3起車禍事故發生，分別為6輛，4輛，及5輛，共15台大小車發生連環撞，有的車頭撞凹、保險桿撞破，占用車道無法通行、事故後方頓時塞成停車場，已知1人受傷送醫院，交通分隊據報後立即前往維持交管，目前陸續排除中。

▲彰化東外環道路發生3起共15輛車連環撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這3起追撞車禍發生於今(12日)上午7時30分許，東外環道路正逢上班車潮，天雨路面濕滑，南下6K處接連發生車輛連環追撞事故，彰化縣消防局與彰化警分局三家派出所及交通隊派員趕到現場，發現共有3起，分別為6輛、4輛及5輛共有15輛大小車撞成一團。

從第2起車禍行車記錄器可以看到，因為下雨，當時駕駛行駛在內側車道，前方一輛白色休旅車因前方有追撞車禍，打警示燈示警，後方車輛疑煞車不及失控撞上，白車被塞進護欄撞前車，車輛駕駛與乘客全都下車，拿著傘站在路邊等待道路救援。有駕駛說「他煞車都踩到底了還撞上去」，也有駕駛焦急的說「上班來不及了」。

這3起車禍，所幸僅1名28歲男性受傷，胸口、左小腿疼痛，輕傷意識清楚，送往彰基醫院治療，事故發生原因與肇事責任由彰化警分局交通隊進一步調查釐清。

▲彰化東外環南下6K處追撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）