澤倫斯基鬆口！　計畫提出與俄羅斯「用領土換領土」

▲ 澤倫斯基先前在訪問中秀出烏克蘭稀土地圖。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基此前堅決不願在領土上向俄羅斯讓步，但近日受訪鬆口，稱若美國總統川普無法讓俄烏坐上談判桌，計畫向俄方提出「交換領土」，同時警告若美方撤回對烏援助，光靠歐洲無法提供足夠安全保障。

澤倫斯基10日接受英媒《衛報》訪問中透露，若川普真的無法讓烏克蘭與俄羅斯坐上談判桌，他計畫向俄羅斯提案直接交換領土，放棄基輔6個月前向俄國西部庫斯克地區發動攻勢後占領至今的土地。

他表示，「我們將用一塊領土換另一塊」，但目前不確定會要求俄羅斯交出哪一塊烏克蘭領土，「我不知道，等著看吧。但我們所有的領土都很重要，沒有先後順序。」

澤倫斯基也在訪問中警告，若川普撤回美國對烏援助，光靠歐洲無法填補空白，「有人說歐洲可以在沒有美國的狀況下提供安全保障，但我總是說不行。沒有美國的安全保障不是真正的安全保障。」

他強調，美國繼續提供軍援對烏克蘭安全至關重要。他以愛國者飛彈系統為例，「只有愛國者才能保護我們免受各種飛彈攻擊，只有愛國者」，「也有其他歐洲武器系統，但無法提供全面防護。因此就算只從這個小小的例子也可看出，若沒有美國，安全保障就不可能完整」。

川普曾稱希望結束俄烏戰爭，但外界質疑，由美國居中斡旋的協議可能迫使烏克蘭屈服於俄國總統普丁的最大要求。澤倫斯基稱他已準備好談判，但希望烏克蘭能站在「優勢地位」，並稱他將向美國企業提供利潤豐厚的重建合約與投資特許權，以爭取川普支持。

報導提到，澤倫斯基本周稍晚將赴德國出席慕尼黑安全會議，屆時將與美國副總統范斯（JD Vance）會晤，而他是川普核心圈中對烏克蘭最不友好的人之一。去年的安全會議上，當時還是參議員的范斯便拒絕與澤倫斯基會面，此前還曾稱他真的「不在乎烏克蘭會發生什麼事」。