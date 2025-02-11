川普脫口：烏克蘭可能「變俄羅斯的」　要求5000億美元稀土換援助

▲ 澤倫斯基與川普去年9月在紐約川普大樓會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普近日受訪時鬆口稱烏克蘭「有一天可能變成俄羅斯的」，也強調美國提供烏克蘭大量軍援，應獲得實質回報，要求價值5000億美元的稀土礦物，且透露烏方基本上已經同意這項提案。

綜合《衛報》及《紐約郵報》，川普在10日公開的《福斯新聞》專訪中談及俄烏衝突，「他們可能會達成協議，也可能不會。也許有一天（烏克蘭）會成為俄羅斯的，也可能不會」，但美國已援助烏克蘭逾3000億美元，若得不到任何回報「很愚蠢」。

川普強調，美國對烏援助令其他國家相形見絀，對此已要求烏克蘭提供價值5000億美元的稀有礦物資源作為回報，「我告訴他們，我們必須得到一些回報，不能繼續無條件支付這筆錢」，「他們基本上已經同意了，這樣至少我們不會覺得自己很蠢」。

烏克蘭擁有全球約5%礦產資源，包括鈦、鈾、鐵、錳及鋰等稀有礦物。總統澤倫斯基此前則於7日向《路透》表態，支持與美方達成資源互惠協議，以換取安全保障，作為潛在和平解決方案一部份，「如果我們談的是交易，那就來交易吧，我們完全支持」，「我們需要阻止普丁，並守護我們所擁有的，包括中部富饒的聶伯城地區」。

川普10日證實，很快將派遣特使凱洛格（Keith Kellogg）赴烏，任務是擬定一份停戰建議方案，澤倫斯基辦公室消息人士稱他預計20日抵達。他與副總統范斯（JD Vance） 也預計出席本周的慕尼黑安全會議，與澤倫斯基會談。

川普曾稱希望透過斡旋結束俄烏戰爭，但未提出讓雙方坐上談判桌的詳細方案，且澤倫斯基與俄國總統普丁此前均排除直接對話可能性，使川普面臨挑戰。

普丁要求烏克蘭撤出東南部大片領土，且不接受烏克蘭加深與北約關係。澤倫斯基則堅持不在領土上讓步，並呼籲美國提供包括加入北約在內的強力軍事承諾，以避免俄羅斯重振旗鼓，再度發動攻擊。