太想生小孩！惡魔夫妻「殺烏克蘭難民棄屍」　搶走5周大女嬰

▲ 瑪格麗塔在德國遭殺害棄屍，剛出生的女兒也被奪走。（圖／翻攝自德國警方）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭27歲女子瑪格麗塔（Margarita Razaz）與母親瑪麗娜（Maryna Stetsenko）為躲避戰亂逃往德國，去年3月卻遭認識的德國夫妻殺害棄屍，剛出生的女兒也被奪走。這對夫妻因反覆流產後太過渴望孩子而犯案，事隔1年被法院判處終身監禁。

綜合《德國之聲》等外媒10日報導，43歲女子伊娜（Ina O.）與44歲丈夫馬可（Marco O.）因犯下殺人及綁架未成年人等罪名，雙雙被判處終身監禁。

死者瑪格麗塔與瑪麗娜此前為躲避戰爭逃到德國巴登-符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg），透過Telegram平台尋找翻譯協助，因此結識伊娜與馬可。

伊娜與馬可婚前各自育有1個女兒和2個兒子，婚後生下1個兒子，還想再添個女兒卻反覆流產，因此加入為當地居民與烏克蘭難民牽線的地方Telegram群組，物色下手目標，最後鎖定即將臨盆的瑪格麗塔。

去年3月案發當時，他們邀請瑪格麗塔母女一起用餐並暗中下藥，瑪麗娜出現不適後他們假意送她就醫，卻將她帶到湖邊殺害，再向瑪格麗塔謊稱她母親心臟病發，接著開車帶她到水壩將她殺死，隨後將瑪格麗塔僅5周大的女兒帶回家，不僅為她取新名字，還討論是否能用母乳餵養。

調查發現，他們犯案前便上醫院網站收集新生女嬰照片和家長資料，且從幾個月前開始向周邊親友聲稱有懷孕計畫，甚至偽造婦產科文件，為不存在的女兒做出生登記。

德國法院認定伊娜與馬可罪行重大，判處終身監禁。馬可在庭上聲稱，「妻子流產帶給我很大的衝擊，飽受幻聽與失眠折磨」；伊娜則在判決出爐後求情，「孩子們需要母親」，請求在15年後釋放。

至於喪母的女嬰，案發後曾安置於寄養家庭，去年6月則由在烏克蘭的阿姨接回撫養。