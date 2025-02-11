美擬推動歐洲「買美國武器」援烏　國安顧問：歐洲人要負責

▲烏克蘭軍人在訓練場進行軍事演習。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

路透社11日獨家報導，川普政府計畫推動歐洲盟友購買更多美國武器，以利繼續援助烏克蘭。美國國安顧問沃爾茲（Mike Waltz）9日受訪時直言，「歐洲人必須承擔這場衝突的責任。」

路透社引述2名知情人士說法，報導了這項計畫，這也是華府正在討論的幾個想法之一，希望在不花費大量美國資本的情況下，繼續向基輔運送武器。美國官員、包括川普的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg），預計本周在慕尼黑安全會議（MSC），與歐洲國家討論可能的武器採購事宜。

▲2024年9月7日，川普在紐約川普大樓，與澤倫斯基見面。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，拜登政府時期，歐洲就曾為烏克蘭購買美國武器。如果這項計畫正式實施，有望改善基輔的談判地位，該國東部面臨俄軍猛烈攻擊，正在慢慢流失領土，也很擔心川普阻止提供進一步援助。

美國官員近日表示，川普政府希望收回華府在烏克蘭戰爭上花費的數十億美元，而歐洲必須提供更多幫助。凱洛格10日受訪時拒絕證實消息，但稱「美國一直喜歡出售美製武器，因為這會增強我們的經濟」，而前總統拜登批准的軍援，仍在持續運往烏克蘭。

目前尚不清楚，美國將要求歐洲直接從美國庫存購買武器，或者透過商業合約採購，而後者可能耗費數年才能完成。烏克蘭駐美大使則尚未回應。