烏克蘭「美人計」健力女冠軍當間諜　刺殺普丁軍事大將失敗被抓

▲烏克蘭「美人計」健力女冠軍當間諜，試圖刺殺普丁軍事大將失敗被抓。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

俄羅斯聯邦安全局（FSB）近日公布一項消息，表示逮捕一名烏克蘭女間諜、41歲列梅申科（Yulia Lemeshchenko），她過去曾是健力界選手，也曾在2021年經典健力錦標賽（Classic Powerlifting Championship）拿下3面金牌。不過她在烏俄戰爭爆發後，轉戰當女間諜，傳出她原定要刺殺一名俄羅斯總統普丁的軍事大將，不過失敗告終，並遭到俄方逮捕。

據英國《每日郵報》報導，列梅申科過去曾是健力女選手，獲獎無數，不過她近日被俄方指控是間諜，並將其逮捕。從俄方釋出的影片可見，列梅申科剃成平頭，她自白稱自己在2023年被烏克蘭軍方招募，接受一連串軍事訓練，並被賜化名「露菲」（Luffy）。她在2024年被派往俄羅斯，主要目標是刺殺一名高級軍事將領。

報導提到，列梅申科原本出生在俄羅斯城市舊奧斯科爾（Stary Oskol），2014年移居烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv），有外傳列梅申科為了拿到烏克蘭公民權，於是轉當間諜。而烏克蘭軍方也相中列梅申科的俄羅斯背景，於是派予她執行該任務。

目前未知列梅申科確切遭逮捕的時間點為何，也無法得知列梅申科是出於自願還是遭到脅迫，而錄下這段自白影片。此外，俄方也強調，目前至少逮捕到4名烏克蘭女間諜，她們接受過軍事訓練，包括使用槍械、炸彈、操控無人機及戶外監視。



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