淨耀大和尚圓寂荼毗大典！上千僧俗送行　9大高僧覆蓋教旗

▲淨耀大和尚2月7日於慈法禪寺舉行荼毗法會、法眷祭儀。（圖／中國佛教會提供）

記者陳崑福／屏東報導

中國佛教會理事長、慈法禪寺住持淨耀大和尚於1月28日圓寂，2月7日上午於慈法禪寺舉行荼毗法會，隨後啓龕前往台南大仙寺火化，海內外各地趕來湧進上千僧眾及佛弟子們，一路禮敬護送，參加由中國佛教會在大仙寺舉行的淨耀大和尚圓寂荼毗大典，全程莊嚴肅穆。

淨耀大和尚生前護法護教不遺餘力，足跡遍佈全球弘法，在國內為佛教界奔波發聲、監獄弘法數十年、為失足青少年提供中途之家，照顧弱勢，關心環保，力促國際及兩岸宗教交流，獲得佛教最高榮譽覆蓋教旗。

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▲淨耀大和尚圓寂獲得佛教最高榮譽，荼毘大典由九大高僧覆蓋教旗。

荼毗法會由中佛會副理事長見引法師擔任司儀，法師開場稱揚，淨耀大和尚悲願無窮，推動國際及兩岸宗教交流，於漢傳佛教光照人間，堪稱是當代漢傳佛教傑出領袖。

圓寂荼毗大典中，主法和尚中華佛教青年會創會會長宏印長老舉火說法，指出淨耀大和尚青年入道，追隨印順長老多年，30多年來為教忘軀，他透露，淨耀獲選中國佛教會理事長就職前，特來拜會，宏印長老建議淨耀法師先拜會諸山長老，如佛光山、中台禪寺、慈濟、法鼓山，加強溝通交流，而淨耀法師皆一一照辦實踐。

中國佛教會副理事長心茂大和尚推崇淨耀大和尚長年在監獄宏法布教，致力藏傳、南傳佛教的交流，為弱勢發聲，長期以來對所有需要關懷的人從未說過不，皆全力以赴，特把一天當三天使用，因此圓寂年齡應該算是一百多歲，今日以感恩之心為其送行，但內心卻沉痛無比。

於淨耀大和尚對佛教的貢獻，獲佛教最高榮譽覆蓋教旗，由九大長老——高雄市佛教會榮譽理事長淨明長老、中華佛教青年會創會會長宏印長老、中國佛教會副理事長心茂大和尚、中國宗教徒協會理事長明光大和尚

、高雄市佛教會名譽理事長淨明長老、佛光山副住持 慧開大和尚、高雄市佛教會理事長圓戒大和尚、大高雄佛教會理事長悟豪大和尚、澳洲般若大和尚、廈門弘來大和尚共同覆旗。

淨耀法師曾任中國佛教會第19、20屆理事長、也是慈法禪寺、法王寺、普賢講堂、東富禪寺、金佛寺方丈，以及淨化社會文教基金會董事長、中華佛教普賢護法會創會理事長。生前疾呼兩岸和平、國際宗教交流，兩度前往梵蒂崗，與教宗對話；也曾會晤中國國家主習近平，強化溝通。他力推佛教文化國際化，連年舉辦藥師佛文化節、佛誕節，吸引了不少年輕人及國際關注。

中國佛教會於2月27日在板橋體育館舉行淨耀大和尚圓寂傳供讚頌大典，誠邀各界賢達蒞臨指導，共同緬懷！